Boyun ağrınızın nedeni akıllı telefon olabilir

Cep telefonu kullanırken sabit pozisyonda aşağı doğru bakmaktan veya konuşurken boynumuzu bir yana eğmekten dolayı omurgaya binen yük artıyor. Saatlerce bu şekilde cep telefonu kullanan kişilerde zamanla baş ve boyun çevresinde artan ağrı ve kas spazmları nedeni ile günlük yaşamı etkilenmeye başlayabilir. Memorial Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uz. Dr. Gülseren Kayalar, sağlıklı bir boyun ve kas iskelet yapısı için önerilerde bulundu. İşte o öneriler;



Sürekli yorgunluk ve mutsuzluğa neden oluyor

Akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar kullanırken uzun süre yanlış postürde kaldığımızda başın öne doğru eğilmesiyle omurgaya binen yük artarak boyun omurları, küçük eklemleri ve çevre bağ yapıları zorlanır. Boyun ve sırt çevresi kaslarda artan strese bağlı olarak kas spazmları, kas dengesizliği, sevikal disklerde bozulma, ilerleyen durumlarda boyun fıtıkları, baş ağrısı, kulak çınlamaları, kollarda ellerde artan uyuşma ve karıncalanma, dirseklerde tendinit, el kaslarında yorulma, başparmakta tendinit, tetik parmak ve zamanla omurgamızda yapısal bozukluğa yol açan postüral bozukluklar görülebilmektedir. Postüral stres olarak tanımlanan bu durum en sık ergenlik çağı çocuklarımızda tehdit oluşturmaktadır. Gençler teknoloji bağımlısı olarak yetişirken edindikleri yanlış postüral alışkanlıklar ve yarattığı sağlık sorunları erişkin yaşamlarında artarak devam etmekte, sürekli bir yorgunluk ve mutsuzluk hali oluşmaktadır.

Yanlış duruş alışkanlıklarının yarattığı boyun ve sırtta açığa çıkan ağrıları ve postüral bozuklukları ortadan kaldırmak için kişinin günlük iş ve yaşam alışkanlıklarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Doğru postür ile omurgaya dengeli yük aktarılarak kas spazmı ve ağrı ortadan kalkabilir.



Akıllı teknolojiyi kullanırken boyun ve sırt sağlığınız için bunlara dikkat edin

Cep telefonu ve bilgisayar gibi iletişim araçlarını kullanırken yanlış postürün farkında olup sık sık yanlış duruş düzeltilmelidir.

Uzun süre boynu öne veya bir yana doğru eğerek telefon kullanılmamalı, kulaklık tercih edilmelidir.

Sokakta yürürken baş öne eğik cep telefonuna bakmak ve mesajlaşmak dikkatimizi dağıtarak dengemizi bozar ve düşmelere neden olabilir. Sabit duruş halinde bu aktiviteler yapılmalıdır.

Büro, ofis gibi bir ortamda çalışıyorsanız cep telefonu yerine masa üstü bilgisayarı tercih edilmelidir. Kişiye özel tasarlanmış ergonomik masa ve bilgisayar kullanılmalıdır.

Cep telefonu araç içerisinde zorunlu kalınmadıkça kullanılmamalıdır. Kulaklık tercih edilmelidir.

Boyun ve sırt sağlığımız için düzenli olarak boyun ve sırt kaslarını esnetme ve güçlendirmeye yönelik postür egzersizleri ve solunum egzersizleri yapılmalıdır.

Omuz, dirsek ve el çevresinde tendon ezilmelerini önlemek için düzenli olarak el ve kol kaslarına esneklik ve güçlendirme egzersizleri yapılmalıdır.

Boyun ve sırt kaslarını aşırı zorlayacak sportif aktiviteler yapılmamalı, aşırı ağırlık kaldırılmamalıdır.

Geçmeyen ağrılarda mutlaka doktora başvurulmalıdır. Uzmanınızın önereceği fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları önemli bir tedavi seçeneğidir

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