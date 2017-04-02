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Bu defa veliler sergi açtı

Tekden İlkokulu Görsel Sanatlar Eğitim Lideri Ahmet Gökkurt önderliğinde öğrenci velilerinin yaptığı çalışmaların sergilendiği resim sergisi açıldı.

Bu defa veliler sergi açtı
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Bir alışveriş merkezinde açılan sergi hakkında bilgi veren Tekden Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akar, "Yaklaşık 6 yıldır düzenli olarak görsel sanatlar öğretmenlerinin, velilerimizin okulla olan iletişimlerini daha da güçlü kılabilmeleri için okullarımızda öğretmenlere yönelik sanatsal faaliyetler başlattık. Öğrencilerimiz, bu faaliyetlerin sonucunda her yıl görsel sanatları içeren sergiler ile öğretmenlerimiz ile velilerimizi buluşturuyorlar. Bu sergilerin açılması sadece resimlerin sergilenmesinden ibaret değil, atölyede kurulan dostluklar, veli ile öğretmen iş birliğini sağlıyor" ifadelerini kullandı.



Kurum Haberi

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