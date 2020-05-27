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Buldukları dev uçurtmanın sahibini arıyorlar

Kayseri'de 3 metrelik uçurtma görenleri hayrete düşürürken, uçurtmayı bulan ve sahibini arayan çocuklar, "Sahibini bulup teslim edemezsek biz uçuracağız" dedi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Alımlı Sokak'ta oyun oynayan 14 yaşındaki Resul ve 13 yaşındaki Eyüp Döner, oyun oynadıkları sırada gökyüzünde süzülerek düşen bir uçurtmanın peşine düştü. Bir süre uçurtmayı takip eden Resul ve Eyüp, buldukları uçurtmanın boyutunu görünce çok şaşırdılar ve uçurtmayı alarak eve getirdiler.



Özenle hazırlanan uçurtmayı ve boyutunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, Resul ve Eyüp, sahibini bularak uçurtmayı teslim etmeye çalıştı. 14 yaşındaki Resul Döner, "Biz de uçurtma uçuruyorduk. Bu uçurtma koparak düşmeye başlamış. Biz de bunu görerek peşinden koştuk. Önce küçük bir uçurtma zannettik ama yaklaşık 3 metre boyu var. Eve getirirken büyük zorluk çektik" dedi. 13 yaşındaki Eyüp Döner ise, "Uçurtmanın sahibini bulabilirsek teslim edeceğiz. Bulamazsak biz uçuracağız" diye konuştu. İHA
 

İHA

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