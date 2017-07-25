Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bunalıma giren şahıs kendini astı

 Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 1 kişi, kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi. 

Bunalıma giren şahıs kendini astı

Edinilen bilgiye göre, Ziya Gökalp mahallesi Milli Egemenlik caddesi üzerinde bulunan Ceylan apartmanında meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları bulunan M.K.Y. (25) ailesinin pazarda olduğu sırada kendisini doğalgaz borusuna astı. Eve gelen ailenin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, M.K.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, evde inceleme yaparken, M.K.Y.'nin cenazesi hastane morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
(İHA)
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğemenlik CaddesiZiya GökalpIntiharBunalım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.