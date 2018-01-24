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Büyük şehir, kaygı ve depresyonu artırıyor
Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi AMATEM Koordinatörü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, büyük şehirlerde yaşamanın bireyin ruh sağılığı üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu söyledi.
24 Ocak 2018 Çarşamba 09:45
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