Hasgül, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağ ve Gaziantep'teki 6 bin aileyi kapsayacak projeyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Projeye Kayseri'nin de dahil edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Hasgül, şunları kaydetti:

"Kayseri'de gelini, kızı çalışan büyükannelerimize bu proje kapsamında, 3 yaşını doldurmayan torununa bakması kaydıyla 12 ay süreyle 425 lira karşılıksız maddi destek verilecek. Şartları tutan büyükannelerimizin başvuruları 9-28 Şubat'ta alınacak. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Kadınların istihdamını desteklemek ve çocuklara büyükanneleri ile büyüme imkanı sağlayarak kültür aktarımına destek olmak amacıyla hazırlanan 'Büyükanne Projesi' kapsamında verilecek karşılıksız maddi yardımlarla bir nebze de olsa toplumsal gelişimimize ekonomik ve sosyal katkıda bulunmanın mutluluğu içindeyiz. Bu proje 10 ilde hayata geçti. Kayseri’de yaşayan büyükannelerimiz için yardım masası oluşturduk. Oluşturduğumuz bu yardım masasına başvuran ve projeden yararlanmak isteyen büyükannelerimiz veya yakınları, proje hakkında her türlü bilgiyi alabilecek."

AA

