Büyükkılıç öğrencilerin konuğu oldu

Öğrencilerinin düzenlemiş olduğu bu tür etkinlikleri çok önemsediklerini çünkü eğitime ve öğretime çok önem verdiklerini belirten Başkan Dr Memduh Büyükkılıç, özellikle bir ülkenin sanayi kalkınmasında teknik öğretim çok önemli olduğunu teorik bilgiler yanında uygulamalı atölye çalışmaların işgücü istihdamında kaliteyi artırdığını kaydetti.

Seyyid Burhanettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Güneş ile seminer öncesi okul binası ve sınıfları gezen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Seyyid Burhanettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerin düzenlemiş olduğu "BİR DERSLİĞİNE ÖĞRETMENİM OLUR MUSUNUZ?" bu ay ki konuğu olmaktan son derece mutlu oldum. Melikgazi ilçesinde okuyan öğrenciler çok şanslı çünkü Kayserililer eğitime ve öğretime büyük önem vermektedir. Öğrencilerimiz bu tür etkinlikler ile ufuklarını açıyor, meslekler hakkında bilgiler ediniyor ve geleceklerini planlıyor. Sizler şanslı bir nesilsiniz. Devletimiz ve yerel yöneticiler olarak bizler öğrencilerimize her türlü imkanı sağlıyoruz. Teknik bir lise oluşunuz açısından Kayseri’de bulunmanız bir şans çünkü Kayseri sanayi üretimleri açısından önü açık bir şehir ve şu anda bile şehrimizde 3 organize sanayi alanı var. Araba üretimine hazırız derken sadece arsa olarak değil sizlerin sayesinde işgücü olarak da hazırız diyebiliyoruz. Sizlere de sadece çalışmak düşüyor. Çünkü sizlerden başta aileniz ve bu millet çok şeyler bekliyor. Türkiye'yi 2023 hedefine ulaştıracak olan siz gençlerimizsiniz” dedi.

Programın sonunda Okul Müdürü Ramazan Güneş tarafından günün anısına Başkan Büyükkılıç’a plaket takdim edildi.

Okul Müdürü Ramazan Güneş “Sıradan bir belediyecilik anlayışının dışında Melikgazi Belediyesini referans bir belediye yapan başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediyesinin okullara verdiği desteği hiçbir zaman unutamayız. Her okulda mutlaka bir Melikgazi eseri vardır” dedi.