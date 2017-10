Büyükşehir Belediyesinin sağlık seminerleri sürüyor

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sağlık semineri, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Seminer Salonu’nda yapıldı. Seminere Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Can Küçük ve Radyoterapi Uzmanı Serdar Soyuer katıldı. Prof. Dr. Can Küçük, kanser türlerinin son zamanlarda artış gösterdiğini fakat meme kanserinin artışının daha fazla olduğunu belirtti. Kanserin nasıl oluştuğu hakkında bilgi veren Küçük, bazı risk faktörlerinin meme kanseri oluşmasında etkili olduğunu ifade etti. Erken tanının çok önemli olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Can Küçük, Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı araştırmaya göre 20-40 yaş arası kadınların 3 yılda bir doktor kontrolüne gitmesi gerektiğini, 40 yaşa gelindiğinde 2 yılda bir, 50 yaşı geçtikten sonra ise her yıl doktor kontrolünden geçmelerinin önemli olduğunu kaydetti.