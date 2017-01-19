Büyükşehir'de sağlık seminerleri sürüyor Büyükşehir Belediyesi sağlık seminerlerinde bu hafta ‘Kadınlarda Sık Görülen Hastalıklar ve Kısırlık Tedavisi’ ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Seminer Salonu'nda düzenlenen seminere konuşmacı olarak Uzman Doktor Özge İdem Karadağ katıldı.

‘Kadınlarda Sık Görülen Hastalıklar ve Kısırlık Tedavisi’ ile ilgili bilgi veren Özge İdem Karadağ, sözlerine kadınlarda en sık görülen rahatsızlığın adet düzensizlikleri olduğunu belirterek başladı. Bu rahatsızlığın farklı sebepleri olabileceğini ifade eden Karadağ, rahatsızlığa neden olan unsurlar üzerinde durdu ve bu unsurların tedavisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İHA

