Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir'den sağlıklı gelecek için çalışmalar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yeni normal süreçte sosyal mesafe ve kontrollü hayat konusunda yaptıkları anonslarla vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Büyükşehir'den sağlıklı gelecek için çalışmalar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri koronavirüs ile mücadelede geçilen yeni normal sürecinde vatandaşları sosyal mesafe ve kontrollü hayat konusunda yaptıkları anonslarla uyarıyor. Zabıta ekipleri araçlarla gezerek parklarda ve mahallelerde yaptığı uyarıları semt pazarlarında da sürdürüyor.



Bu kapsamda zabıta ekipleri parklarda ve semt pazarlarında araçlarla gezerek yeniden anonslar gerçekleştirdi. Sürecin doğru yönetilmesi adına vatandaşlara uyarılarda bulunan zabıta ekipleri maskesi olmayan vatandaşlara da uyarılarda bulundu.


 
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.