Büyükşehir’den “Uyku Bozuklukları” semineri

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sağlık semineri, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Konferans Salonu’nda yapıldı. Seminere Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Sevda İsmailoğulları katıldı.



Doç. Dr. Sevda İsmailoğulluları, uyku ihtiyacının yaşa göre ve kişiden kişiye değiştiğini belirtti. Bazı kişilerin 9 saat uykuya ihtiyacı olduğunu ifade eden İsmailoğulları, bazı kişilere ise 5 saat uyku yeteceğini dile getirdi. Uyku hastalıklarının belirtilerini de anlatan Doç. Dr. Sevda İsmailoğulluları, en önemli uyku hastalığının “Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu” olduğunu kaydetti.



Kurum Haberi



