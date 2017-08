Çalışanların yüzde 40'ı karamsar

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, iş dünyasını geleceğine yön verecek trendleri paylaşmak amacıyla İşyeri Trendleri Raporu'nun (Workplace Trends Report) önemli başlıklarını açıklamaya devam ediyor. Çalışma alanlarının fiziki şartlarının önemine değinilen rapora göre; insan odaklı çalışma alanları hem performans artışı hem de iş yükünden bunalan çalışanların rahatlamasını sağlıyor. Raporda, şirket yöneticilerinin üçte ikisinin karmaşık çalışma alanlarının, başarı ve üretkenliğin önünde bir engel olduğuna inandığı belirtiliyor.Raporda, çalışma alanlarının iş dünyasının değişen dinamiklerine göre oluşturulması gerektiğine değinen Amerikan İç Tasarımcılar Topluluğu'nun CEO'su Randy Fiser, "Bulut teknolojilerinin kullanılması ile mobil çalışma özgürlüğü ortaya çıkıyor. Bu da, iş yeri tasarımlarının değişmesine ve gezginlik arzularımızı yansıtmasına sebep oluyor. Ayrıca, ofislerdeki taşınmaz üniteler yerine modüler ünitelerin kullanımının artmasıyla ortak alanlarda çalışanların özgür olması ve bu çalışma ortamı içinde birbirleriyle ortaklaşa hareket edip daha verimli olmaları sağlanıyor" dedi. İnsanların, zamanlarının yüzde 93'ünü iç alanlarda, çalışma saatlerinin yüzde 70'ini ise oturarak geçirdiğini belirten Fisher, "Tecrübe odaklı tasarımlar doğal elementleri barındırmalı ve sağlık ile iyi olma hallerini desteklemeli" diye konuştu.Rapora göre; çalışanların yüzde 74'ünün çalışma ortamlarını karışık bulduğunu anlatan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi CEO'su Ahmet Zeytinoğlu, "Yöneticilerin ise yüzde 79'u tasarımın önemli ya da çok önemli olduğunu belirtiyor. Diğer taraftan çalışanların yüzde 40'ı iş hayatında başarılı olmanın, iyi bir yaşama sahip olmanın, topluma ve aileye yetecek zamana sahip olmanın imkânsız olduğuna inanıyor" dedi.İş yerlerindeki tasarım düşüncesinin, çalışanların günlük hayatlarını kolaylaştıracağını ve yaşam kalitelerini arttıracağını belirten Zeytinoğlu, "Bu bilgiyle her kuruma ihtiyacına özel hizmet vermeye odaklanıyoruz. Bu süreçte ihtiyaçları doğru analiz etmek için Sodexo tarafından 12 yıldır 40 farklı ülkede uygulanan Personix yani tüketici davranışları analiz sistemimizi kullanıyor ve çözüm önerilerimizi bu analiz doğrultusunda belirliyoruz. Bunun dışında ''be by Sodexo'', ''Moment'to'' gibi global markalarımız ile de sektörde fark yaratıyor; hem mimari hem de damak tadı anlamında, firmalar özelinde, çalışan beklentilerini karşılayacak mekanlar tasarlıyoruz. Bu sayede hem çalışanlara yalnızca yemek yedikleri değil, gün içinde mola verebilecekleri, arkadaşları ile sohbet edebilecekleri, kendilerini rahat ve özgür hissedecekleri alternatif mekânlar yaratmış oluyoruz" dedi.