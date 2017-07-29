Çalışırken enerjiniz tükenmesin

Öncelikle güne nasıl başladığınız çok önemli. Kalkınca bir bardak su içmek metabolizmanızı harekete geçirir. Uyandığınızda sizi enerjik hissettiren bir aktivite yapabilirsiniz. Sabah yürüyüşü bunun için en iyi seçimdir.

Yumurta, süt, peynir, tam tahıllı ürünler, taze sebze ve meyve içeren iyi bir kahvaltı da gün boyu ihtiyacınız olan enerjinin daha dengeli olmasını sağlar.

Öğle yemeğinde proteinlerin gücünden yararlanabilirsiniz. Proteinler daha uzun sürede sindirildiği için kendinizi daha uzun süre tok hissedersiniz ve öğleden sonra gereksiz atıştırmalıklardan uzak durabilirsiniz. Yağsız ve sağlıklı pişirme yöntemleri kullanılarak hazırlanan tavuk, balık, kırmızı et gibi protein kaynaklarının olduğu bir ana öğün tüketmek, yanında mutlaka pişmiş sebze ve salata yemek, içecek olarak serin bir ayran tercih etmek ana öğün için yapılabilecek iyi seçimlerdir.

Öğle yemeği sonrasında yine de bir şeyler atıştırmak isterseniz yoğun miktarda şeker, un ve yağ içeren besinlerden uzak durun. Mevsiminde taze meyve veya kuru meyveler, kavrulmamış ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişler, haşlanmış veya çiğ sebzeler, yulaf ezmesi veya tam tahıllı gevrekler, süt, peynir ve yoğurt gibi besinler ihtiyaç duyduğunuz enerji, vitamin ve mineral desteğini sağlayarak kendinizi enerjik hissetmenize yardımcı olur.

Ertesi güne enerjik devam etmek için akşam yemeği de önemlidir. Akşam yemeğinde mutlaka yoğurt tüketin. Yoğurt tüketmek sindirim sistemini rahatlatır. Yatmadan iki saat önce yemek yemeyi bırakın, kafein içeren içecekler tüketmeyin.

Gün içinde enerjik olmak için 7-8 saatlik düzenli gece uykusu da önemlidir.

Bunların yanında kişinin kendini enerjik hissetmesine yardım eden önemli etkenlerden diğer ikisi de sıvı tüketimi ve aktivitedir. Sıvı ihtiyacı için sadece çay-kahve tercih etmemek, mutlaka gün içinde 8-10 bardak su içmek önemlidir. Gün içinde yürüyüş için tüm fırsatları kullanmak da kan dolaşımını arttırarak enerji sağlamaya yardımcı olması açısından önemlidir

Çalışma hayatında sıklıkla karşılaşılan ve kişinin performansını etkileyen durumların başında halsizlik ve yorgunluk hissi geliyor. Sabahları yorgun uyanmak, masa başında işe başlayacak enerji bulamamak, öğle yemeklerinden sonra uyku hali gibi şikayetler, çalışanların en çok yakındıkları sorunların başında geliyor. Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, bu sorunlarla başa çıkabilmek, zinde bir gün geçirmek, aktif ve üretken olabilmek için ihtiyaç duyulan enerjiyi yükseltecek ve dinç hissetmeye yardımcı olacak beslenme düzeni ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının oluşturulması gerektiğini söyledi.