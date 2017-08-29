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Cami-i Kebir tuvaletleri yenilendi

Zaman zaman sabunsuzluğuyla eleştirdiğimiz Cami-i Kebir tuvaletlerinin erkek kısmı yenilendi. 20 günlük hummalı bir çalışma sonucu içerisi tamamen yenilenen tuvalette her lavaboya alttan doldurmalı sabunluklar da konuldu.

Cami-i Kebir tuvaletleri yenilendi
Daha önce sabunlukları eksik ve kırık olan, sabunları yetersiz kalan tuvalet için eleştirel haberler yapmıştık. Yeni düzenlemeyle her lavaboya yeni, üstten basmalı sabunluklar konarak söz konusu sıkıntı giderilmiş oldu.
Büyükkılıç’a teşekkür
            Görüştüğümüz semt sakini esnaflar ve cami cemaati, tuvaletlerin yeni halinden çok memnun olduklarını belirterek gazetemiz aracılığıyla Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.
Kadınlar tuvaleti de yenileniyor
            Öte yandan tuvaletin erkekler bölümünden sonra kadınlar kısmı da yenileniyor. Görüştüğümüz belediye çalışanları bu bölümün de bayram sonrası hizmete açılacağını kaydettiler.




            (Kayseri Gündem)
 
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