Cami-i Kebir tuvaletleri yenilendi

Daha önce sabunlukları eksik ve kırık olan, sabunları yetersiz kalan tuvalet için eleştirel haberler yapmıştık. Yeni düzenlemeyle her lavaboya yeni, üstten basmalı sabunluklar konarak söz konusu sıkıntı giderilmiş oldu.Görüştüğümüz semt sakini esnaflar ve cami cemaati, tuvaletlerin yeni halinden çok memnun olduklarını belirterek gazetemiz aracılığıyla Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.Öte yandan tuvaletin erkekler bölümünden sonra kadınlar kısmı da yenileniyor. Görüştüğümüz belediye çalışanları bu bölümün de bayram sonrası hizmete açılacağını kaydettiler.