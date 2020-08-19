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Çamur sıvalı evde yaşam mücadelesi

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 2 sene önce sağanak yağıştan dolayı evi göçen ve komşularının yardımıyla virane bir eve yerleşen 59 yaşındaki Emine Başdemir, duvarlarını çamurla sıvadığı evde göçük altında kalma korkusuyla yaşam mücadelesi veriyor.

Çamur sıvalı evde yaşam mücadelesi

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bağlı Çadırkaya Mahallesi’nde yaşayan Emine Başdemir’in yaşam mücadelesi görenleri üzüyor. 2 sene önce yağan sağanak yağıştan sonra evinin bir bölümü uçan Başdemir’in evi, risk oluşturduğu için belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Komşuları tarafından mahallede bulunan terk edilmiş bir eve yerleştirilen 59 yaşındaki çaresiz kadın, çamurla sıva yaptığı evde yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor.




Ortada kaldığını ve yardım eli beklediğini kaydeden Emine Başdemir, “Benim evim uçtu, ortada kaldım. Tek bir iğnem bile kalmadı, yardım istiyorum. Allah rızası için herkesten yardım istiyorum. Bu evde uçacak. Ne yapacağımı bilmiyorum. Eski evim yağmurdan sonra uçtu, 2 sene oldu. Yaptıracağız dediler ama yaptırmadılar. Ben bu evde duramıyorum. Kış yaklaşmadan evimin yapılmasını bekliyorum. Bu evde korkarak günlerim geçiyor. Geceleri komşulara gidip yatıyorum. Eve giremiyorum. Hiçbir eşyam kalmadı. Hayırseverlerin beni bu evden kurtarmasını istiyorum. Gelirim var maaşım bana yetmiyor. Aldığım maaş ile zor geçiniyorum” ifadelerini kullandı.


İHA

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