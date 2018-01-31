Çarpıcı evlilik teklifi yapamayan genç inzivaya çekildi

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Sıdkı Sıyrıldı; havada, denizde, karadaki çok çarpıcı, medyatik evlilik tekliflerini okuyan kızların bu haberlerden etkilenip kendisinden daha özel, daha sıradışı teklifler beklediklerini belirterek başından geçenleri şöyle anlattı;







“İnanın çok kafa patlattım, çok çaba sarf ettim. İlk çıktığım kız olan Şaziye’ye Bünyan’ın en meşhur ürünü gilaburudan kolye yaparak teklifte bulundum. Kolyeyi parçalayarak o güzelim gilaburuları yüzüme attı. İlk nişanlıma da Bünyan Dostları Derneği’nin Pınarbaşı göletinde düzenlediği geleneksel Kış Yüzme Şenliği’nde sürpriz yaparak, su altına taşlar arasına gizlediğim ‘benimle evlenir misin Nuriye?’ pankartını açıp teklifte bulunmak istedim. -5 derece soğukta ellerim titreyerek, dişlerim takırdayarak pankartı açtığımda herkesin gülmeye başladığını, Nuriye’nin de kızgın bir şekilde orayı terk ettiğini gördüm. Meğer tabelacı adi malzeme kullanınca suda harflerin bazılarının boyası akmış. Nuriye kelimesinin son iki harfi silinince o güzelim romantik cümlem ‘benimle evlenir misin Nuri?’ye dönüşmüş.







En çok sevdiğim, biricik nişanlım Pakize’ye de Erciyes’te evlilik teklifi hazırlamak istedim. Soğuk bir kış günü onu teleferikle yukarı çıkartırken arkadaşlarım da karlar üzerine meşhur Kayseri sucuklarıyla ‘Seni çok seviyorum! Benimle evlenir misin Pakize?’ yazacaklardı. Ancak çevredeki aç köpekler sucuklara saldırınca arkadaşlarım canlarını zor kurtarmışlar. Tam sucukların üzerine geldiğimizde köpekler Pakize’nin ‘Pak’ kısmını yiyorlardı. Sizin anlayacağınız bu girişimim de fiyaskoyla neticelendi.”





Artık evlenmekten ümidini kestiğini, bu yüzden Ağırnas yeraltı şehrinde inzivaya çekildiğini söyleyen Sıdkı Sıyrıldı, kendisini tesadüfen bulan muhabirimiz Şamil Şanslı’ya son olarak şu mesajı verdi;







“Devlet büyüklerinden ricam bankalara talimat vererek tez zamanda ‘çarpıcı evlilik teklifi kredisi’ vermelerini sağlamaları… Yoksa birçok delikanlı evlenemeden yaşlanacak.”



Asparagas haber

Rıfat Yörük



