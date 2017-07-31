Çelik-İş’ten rekor büyüme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2017 Temmuz ayı istatistikleri yayımlandı.



Resmi Gazete’de yayımlanan istatistiklere göre 2017 Ocak ayında 36 bin 848 üyesi bulunan Çelik-İş Sendikası’nın bu sayıyı Temmuz ayında 41 bin 491’e ulaştırdığı belirlendi.



Böylelikle aradan geçen 6 aylık sürede, 4 bin 643 işçi Çelik-İş Sendikası’na katılım sağlarken, Çelik-İş’in üye bazında büyüme oranı ise yüzde 12,6’yı buldu.

6 aylık dönemde Türkiye genelinde işçilerin sendikalaşma oranındaki artışın yüzde 5 civarında olduğu göz önüne alındığında, Çelik-İş’in, ülke genelindeki işçi sendikalaşma oranının 2 katından fazla bir büyüme gerçekleştirmesi yine dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.



“Onların emeği artık emanetimizdir”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, ‘4 bin 643 işçi, Çelik-İş ailesine katılarak örgütlü mücadeleyi tercih etmiş oldu. Emeğinden başka sermayesi olmayan 4 bin 643 işçi daha, emek ve alınteri mücadelesini bizlerle yürüteceğini belirtti. Onların emekleri, artık bizlerin emanetidir” diye konuştu.



“Üye sayımızdaki bu ciddi artış, Çelik-İş’e duyulan bir güvenin göstergesidir” diyen Değirmenci, “Özellikle son 1 yılda ortaya koymuş olduğumuz projeler, örgütlü olduğumuz işyerlerinde altına imza attığımız Toplu İş Sözleşmeleri, çalışma hayatında oldukça dikkat çekti. Milli ve manevi değerleri önceleyen politikamız ve üyelerimizin refah ve mutluluğunu sağlayan çalışmalarımız ile Çelik-İş’in farkını ortaya koymuş olduk. Sendikamızda birlik ve beraberlik içinde kavgacı bir üslup yerine uzlaşmacı bir yönetim anlayışının hakim olmasını sağladık. Sendikasız birçok işçi ise işçiyi merkeze alan uygulamalarımıza şahit olunca, Çelik-İş ailesine katıldı” diyerek artışın nasıl yakalandığını açıkladı.



“Yüz binler bizi bekliyor”

Metal sektörünün çalışma hayatı içerisinde en zor şartlara sahip işkollarından biri olduğunun altını çizen Değirmenci, “Metal iş kolunda zor şartlar altında çalışan yüz binlerce sendikasız işçi olduğunu biliyoruz. Yağın kirin pasın içinde, kulakları sağır eden gürültüde çalışan ve artık daha iyi koşullarda çalışmak isteyen yüzbinlerce işçinin bizleri beklediğinin de farkındayız. Öncelikli ve gerçekçi ilk hedefimiz, üye sayımızı önce 50 binlere ardından 100 binlere ulaştırmaktır” dedi.



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