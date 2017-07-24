Çerkesce TV için ilk adım Kayseri'de atıldı

Kayseri Dostluk Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştay Holiday Inn Otel'de yapıldı. Çalıştayın moderatörlüğünü Ankara Dostluk Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Gülseren Yüksel yaptı. Toplantıya Dostluk Kulüpleri Platformu Genel Başkanı Tahir Özben, Kayseri Dostluk Kulübü Başkanı Şirvan Azgıt, Çerkes kültürü temsilcileri ve Dostluk Kulübü üyeleri katıldı. Çalıştay hakkında bilgi veren Kayseri Dostluk Kulübü Başkanı Şirvan Azgıt, '' Çalıştayımızın amacı Türkiye’de yaşayan Çerkes toplumunun dilini, kültürünü, örf ve adetini koruyabilmesi için, yaşatabilmesi için bir yayın organına ihtiyacı var mıdır? Varsa bu nasıl sağlanacak? Kimlerden destek istenecek? Kimlerin yardımı ile yapılacak? Bu çalıştay ile bunun yolunu bulmaya çalışıyoruz'' dedi. Bu çalıştayda Ürdün'de yayın yapan Nart TV idarecilerinin de bulunduğunu dile getiren Azgıt, bu konuda ise şunları söyledi: ''Nart TV idarecileri bugün çalıştayda Ürdün’den misafirlerimiz. Nart TV son 10 yıldır Ürdün’den uydu üzerinden yayın yapan bir televizyon. Daha önce uydu üzerinden yayınları ülkemizde de izlenebiliyordu. Yalnız uydudan çıkmış durumdalar. Bu televizyonun ülkemizde, dünyada izlenebilir hale gelmesi için nasıl bir yardımımız olabilir, nasıl bir yol kat edebiliriz, aynı zamanda bununda çalışmasını yapıyoruz.''

Çerkesce yayın yapması istenen televizyon hakkında yapılan bu çalıştay ilk olma özelliği taşırken, çalıştayın sonuç bildirgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm siyasi parti temsilcilerine iletilecek. Ayrıca, çalıştayın devamı ise önümüzdeki günlerde daha büyük bir katılım ile Ankara'da gerçekleştirilecek.

İHA

