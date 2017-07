Cerrahlar uyarıyor!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Kaya Aksoy, beyin sağlığının korunmasına ilişkin önerilerde bulundu.

Sağlıklı bir beyin için kinden, nefretten uzak durulması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kaya Aksoy, “Şefkatli, sevecen olmak, insanlara yardım etmek, insanlarla kavga etmemek, iyilik yapmak, insanları sevmek ve çok pozitif düşünmek lazım” dedi.



Anın tadını çıkarın

Anını yaşamanın önemine değinen Prof. Dr. Aksoy, “Kişi anı yaşamıyorsa bir geri adım atıp niye ben anı iyi yaşamıyorum diye kendini sorgulaması gerekir. İçtiğiniz çayın değerini anlamanız lazım, yaptığınız sohbetinin değerini anlamanız lazım, gezdiğinizi sindirmeniz gerekiyor” tavsiyesinde bulundu.



Okuyun, yeni fikirler üretin

Endişe ve kuşkulardan uzak durulması gerektiğini de kaydeden Prof. Dr. Kaya Aksoy, beyni çalıştırmanın en iyi yöntemlerinden birinin okumak ve araştırmak olduğunu da vurgulayarak “Kişinin baktığını görmesi, baktığını algılaması, algılandığını yorumlaması çok önemli. Kişi yorumlarken yeni fikirler üretir. Beynin üretken hale getirilmesi lazım. Bir şeyi öğrenip bir şey öğretmek gerekiyor. Kişinin bir şeyi gördükten sonra onu nasıl yaparım diye düşünmesi lazım” dedi.

Beyin sağlığı için uykunun çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kaya Aksoy, “Rahat uyumak lazım, bunun için de kâbus görmeyecek şekilde günlük hayatı güzel geçirmek ve huzurlu olmak şart” dedi.



Yeni arkadaşlarla yeni bağlantı kurun

Beynin yeni bağlantılar kurmasının beyin sağlığı üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Kaya Aksoy, şu tavsiyelerde bulundu:

“Yeni arkadaşlar edinerek yeni konneksiyonlar (Bağlantılar) oluşturabilirsiniz. Çevrenizi kısıtlı tutup 3-5 insanla sohbet edip kabuğuna çekilmek yerine daha geniş çevreye ulaşmak, daha çok kişiyle beraber olmak lazım. Kişi o geniş konneksiyonları kurduğu zaman, o geniş konneksiyonlara bütün isteklerini, arzularını, iyi niyetlerini gönderip onlardan da aynı tepkiyi alırsa mutlu olur, kendini iyi hisseder çevreyle oryantasyon, uzayla oryantasyonun ve evrenle oryantasyonu yapmış olur. Kişinin içindeki güzel duygular hep bir mertebe yukarı çıktığı zaman yani iyilik yaparak, insanlarla iyi iletişim kurarak, onları kandırmadan iyi şeyler yaparak konneksiyonları devam ettirdiği zaman kişi zaten rahatlayacak hale geliyor.

O zaman Tanrı’nın seni görmek istediği bir vasıfta olduğunu söylüyorsun ve yüzüme iyi bakıyorsan, temizliğine dikkat ediyorsan, kendine baktığın gibi başkalarına aynı şekilde bakıyorsan, göz bakışıyla da iyi olduğunu gösterebiliyorsan o zaman o kafa o beyin her zaman görmeyi arzuladığın manzaranın içerisindeki akarsular gibi akıyordur. Çağlayanlar gibi beyin içerisindeki, zihnin ve hafızandaki bütün bilgiler gayet güzel bir armoni içerisinde gidiyordur, beyin daha iyi işliyordur ancak kin ve nefretle, başkasını kandırmak için 40 tane tilkinin kuyruğunu birbirine dolaştırmadan beyninde her türlü melaneti düşünüyorsan bir gün bir yerinde sorunlar çıkar.”



İyi insan olmak beyin sağlığını koruyor

İyi insan olmak, iyi düşünmek ve sevgiyle beyin sağlığını koruyabilmenin mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Kaya Aksoy, “Örneğin bir büyükbaba torununu seviyorsa o an büyük bir mutluluk yaşıyor. Mutlu olunca içerde birtakım hormonal değişimler oluyor. O anda hiçbir şey düşünmüyor. Kaygı duyduğu, kuşku duyduğu, sinirlendiği, endişe ettiği, hiçbir şey o an aklına gelmiyor” diye konuştu.



Sağlıklı yaşamak beyni de sağlıklı tutuyor

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Kaya Aksoy, sağlıklı bir beyin için sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam, doğru ve dengeli beslenmenin de önemli olduğunu belirterek şu tavsiyelerde bulundu:

“İnsan hareket üzerine kurgulanmış bir varlıktır. Hem beden sağlığı hem de zihin sağlığı açısından hareket şarttır. Bu yürüyüş, yüzme, jimnastik, basit egzersizler ve Uzakdoğu yaşam sanatı Tai-chi şeklinde olabilir. Bedene egzersiz yaptırmak, bu egzersizler sırasında zihni dinlendirmek ve arıtmak çok önemlidir. Bir şeye inanarak, niyet ederek hareket etmek en yararlısıdır. İyice doymadan yemekten kalkmak, dengeli beslenmek, karbonhidrata ve şekere yüklenmeden beslenmek ve beyin sağlığını korumak açısından önemlidir.”

