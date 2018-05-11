Cezayirli Hasta Dünyagöz ile gözlerini açtı

En büyük hayali dil öğretmeni olmak

Cezayir'in Tizi Ouzou bölgesindeki Tizi Ameur köyünde doğan ve kalıtsal damar hastalığı sebebiyle sol gözündeki görme yetisini tamamen kaybeden Zahia Zaid, Dünyagöz'de gerçekleştirilen başarılı ameliyat ile sağ gözüyle ışığı yeniden gördü. Görmesinin azalması sebebiyle psikolojisinin bozulan Zaid, babasının arkadaşlarının girişimi ile Paris'te bir dernek tarafından gerçekleştirilen gecede, ameliyatını Türkiye'de olmak için yeteri kadar yardım toplayabildi. Okulda arkadaşlarının kendisine yardımcı olduğunu belirten Zaid, en büyük hayalinin ise üniversiteden mezun olmak ve dil öğretmenliği yapmak olduğunu söyledi.

Zorlu operasyon başarıyla tamamlandı

Cezayirli hastanın durumu ve yapılan müdahale ile ilgili bilgiler paylaşan Dünyagöz Etiler'den Op. Dr. Fevzi Akkan, "Hastamız, ilk kez 6 yaşında fark edilen ve ailede daha önce dayısında da görülen kalıtsal damar hastalığı sebebiyle sol gözündeki görme yetisini 10 yıl önce tamamen kaybetmiş. Hastanemize geldiğinde sağ gözünün görme seviyesi de %1'lere kadar gerileyen hastamız, ameliyattan önce yeniden görmek için en ufak bir şansı dahi var ise bunu değerlendirmek istediğini söyledi. Ayrıca Zahia, ilkini 7 yaşında olmak üzere sağ gözünden daha önce 4 kez ameliyat geçirdiği için, yaptığımız bu operasyon daha da büyük bir önem taşıyordu. Daha önceki ameliyatlarını Paris'te olan Zahia için daha fazla yapılabilecek bir şey olmadığını söyleseler de Zahia ve ailesi umutlarını kaybetmeyerek bizlere ulaştı. Yaptığımız detaylı muayenelerinin ardından ameliyata karar verdik. Zahia'nın zorlu ameliyatı çok başarılı geçti ve görmesi %20'ye çıktı. İlerleyen dönemlerde görme seviyelerinin %40'a kadar yükselmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kurum Haberi

