Çiftçiler yağmur duasına çıktı

Kentimizde yeteri kadar yağış olmadığı için kuraklık yaşanırken, çiftçiler çareyi yağmur duasında buldu. Sarıoğlan İlçe stadında gerçekleştirilen duaya Kaymakam İsmail Güney, Belediye Başkanı Yusuf Akbulut ve ilçe Müftüsü Mevlüt Şahin katıldı.

Yağmur duası için bir araya gelen vatandaşlar, İlçe Müftüsü Mevlüt Şahin tarafından yaptırılan yağmur duasında, ellerini semaya açarak bolluk ve bereket diledi.

Tomarza’da da aynı manzara

Tomarza’da da çiftçiler havaların sıcak olması ve beklenen Nisan yağmurlarının yağmaması nedeniyle İncili Mahallesi'nde yağmur duası için toplandı. 17 koyunun kurban edildiği yağmur duası programına Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık, Tomarza Müftüsü Adem Tepe, Tomarza Esnaf Oda Başkanı Yaşar Polat, çok sayıda din görevlisinin yanı sıra ilçe sakinleri katıldı.

Öğle namazından sonra başlayan programda Tomarza Müftüsü Adem Tepe programın açılış konuşmasında Allah'a şükür edilmesinin önemini anlattı. Daha sonra yağmur duası edildi.



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