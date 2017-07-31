Çıkan kolu, bir buçuk yıl sonra tedavi edildi



Aksaray’da yaşayan 57 yaşındaki Şeref Kaya, 1,5 yıl önce kolunun üzerine düştü. Düşme sonucu şikayetleri artan Kaya, birçok ilde tedavi görerek farklı operasyonlar geçirdi. Yapılan operasyonlardan sonuç alamayan Kaya, Özel Konya Hospital'e müracaat etti. Kolu tamamen hareketsiz ve kullanılamaz halde hastaneye gelen Şeref Kaya, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün tarafından yapılan başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Şeref Kaya, tedavi sürecinde il il gezdiğini anlatarak, "Bir buçuk yıl önce avucumun üstüne düştüm. Kolumda hiç acı yoktu. Aradan üç beş gün geçtikten sonra aniden sol avucum ve elimin üstü şişti. Sabah kalktığımda sol kolum da kalkmıyordu. Özel bir hastaneye gittim. Bir MR çekildim. MR sonucunda kolumun çıktığını söylediler, ameliyat olacaksın dediler. O süre içinde ameliyat olmadım. Kırık çıkıkçıya gittim. Ondan da fayda görmedim. Aksaray Devlet Hastanesine geldim. Burada doktor koluma bakınca çıktığını anladı. 'Bu çıkma normal değil' dedi. Doktora MR sonucunu getirdim. Doktor, ‘Kolumun hem çıktığını hem de liflerinde yırtılma olduğunu’ söyleyerek beni sevk etti. Kayseri'de sevk olduğum hastanede ameliyat için 6 ay gün attılar. Bu süre içerisinde bu kolum daha fazla kötüye gitti. Ondan sonra ameliyat ettiler. Belli bir süre sonra tekrar kontrole gittim. Kolumun tekrar çıktığını söylediler. Hastaneye tekrar yattım. Yattığım yerde yine kolum çıktı. Buradaki tedavi sürecinden sonuç alamadım. Daha sonra Özel Konya Hospital'i aradım. Bir süre sonra Konya Hospital’e gelerek müracaatımı yaptım. Tunç hocam ‘Tahlillerinin sonucuna bakıp koluna protez takacağım’ dedi. 20 gün sonra tahlil sonuçları ile hastaneye geldim. Tunç hocam protez taktı ama yine çıktı, yine ameliyat oldum. Daha sonra dışarıdan destekli demir attılar. Ondan sonra yüzde 90, yüzde 95 faydasını gördüm. Şuan için egzersiz yapıyorum. Yüzde 60 kolumu kaldırıyorum” dedi.

İHA

