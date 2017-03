Ciltte hassasiyetin nedeni stres

Hava sıcaklıklarının değişmesi ile ciltte meydan gelen yağlanma, kuruma, renk değişimi gibi durumların, cildin dış ortama uyum sağlamak için kullandığı savunma mekanizmaları olduğunu belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, güzel, pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt için doğru bakım yapılması gerektiğini ifade etti.

İnce ve hassas ciltler daha çok etkileniyor

Mevsimsel hava değişimlerinden en fazla, bebekler, hassas, alerjik cildi olanlar ve yaşlıların etkilendiğini kaydeden Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, “Yaşlı ve çocuklar cildi ince ve hassas yapısı nedeniyle egzamaya daha fazla maruz kaldığı için, onların korunması ayrı bir özen gerektiriyor” diyor. Özellikle ilkbahar aylarında ‘pitriazisrosea’ gibi bazı mevsimsel hastalıklarda alevlenmeler yaşanabileceğini hatırlatan Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, alınabilecek önlemler konusunda şunları anlatıyor: “Her cildin kendi doğal ritmi vardır. Yanlış bakım ve kulaktan dolma gereksiz işlemler yapılmadığı, temizlik, nemlendirme, güneşten korumaya özen gösterildiği ve cilde özel bilinçli bakım yapıldığı takdirde sağlıklı ve güzel bir cilde ulaşmak mümkün” dedi.



Sağlıklı cilt için sağlıklı beslenin

Sağlıklı ve güzel görünen bir cilt için, bakımın yanı sıra, dengeli düzenli beslenme, iyi uyku, egzersiz yapmanın da önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, cilt sağlığına yönelik alınabilecek önlemleri sıraladı:



“Cilt tipine göre nemlendirici ve uygun temizleme ürünleri tercih edin. Özellikle soğuk ve rüzgarlı havalarda eldiven, kaşkol ve şapka kullanarak cildin fiziksel şartlardan daha az etkilenmesi sağlamaya çalışın. Dağ turizmi ile ilgileniyorsanız, her mevsimde mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş koruyucu ürünler tercih edin. Özellikle vücut nemini korumak için her mevsim günde yaklaşık iki litre su veya sıvı içecek tüketmeye özen gösterin. Kış ayları için lazer, peeling, mezoterapi gibi işlemleri yaptırmak için en uygun zaman. Dermokozmetik işlemler için güneşin etkisinin az olduğu kış mevsimini tercih edin. Besleyici, yapılandırıcı ve onarıcı özelliğiyle cilt bakımının her aşamasında etkili olan yaşınıza göre E vitamininden zengin kremleri tercih edin. Dışarı çıkılması planlanan soğuk ve kuru havalarda gerekmedikçe elleri yıkamayın ve tahriş edici temizleyicileri kullanmamaya çalışın. Bol vitaminli ve sıvı içeren gıdalar ile beslenmek cildin dış ortama karşı içsel direncini arttıracağı için öğünlerde bu tür gıdaların tüketimine özen gösterin. Pamuklu, terletmeyen, mevsime uygun kıyafetler tercih edin. Yüz ve eller rüzgar, güneş, soğuk hava, su, deterjan gibi faktörlere daha çok maruz kaldığı için biraz daha fazla ve özel bakım ister. Kaşıntı, uzun süren ve basit nemlendirme ile düzelmeyen cilt problemlerinde dermatoloji uzmanlarına başvurun.”

Kurum Haberi