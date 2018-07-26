Çocuğunuz Parmaklarını Emiyorsa Dikkat!

''Parmak emme alışkanlığı uzun süre devam ettiğinde açık kapanış dediğimiz, üst ön dişlerin alt ön dişleri yeterince örtmediği durum ortaya çıkmaktadır. Üst ön dişler daha önde, alt çene ise normalden daha geride konumlanır. Üst çenede daralma ve buna bağlı olarak dişlerde çapraşıklıklar meydana gelir. Ayrıca, parmakta da şekil bozuklukları görülür'' diyen Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Merve Nur Eğlenen, aileleri bilgilendirdi.



Erken Yaşta Tedavi Edilmez İse Erişkin Yaşta Cerrahi İşlem Gerekebilir!



Eğer karışık dişlenme döneminde, yani daimi ve süt dişlerinin ağızda beraber bulunduğu dönemde, bu alışkanlık terk edilirse, ortaya çıkan bozukluklar kendiliğinden düzelebilir. Aksi durumda, kalıcı hale gelir ve düzelme ancak ortodontik tedavi ile sağlanabilir. Hatta erken dönemde tedavi uygulanmazsa, çene ilişkilerinin düzeltilmesi için erişkin yaşta cerrahi işlem dahi gerekebilir.



Sabit Veya Hareketli Ağız İçi Aparatları İle Parmak Emme Alışkanlığına Son!



Parmak emen çocuklara bu alışkanlığın bir an önce bıraktırılması gerekir. Bu alışkanlığa sahip çocukların erken dönemde bir ortodonti uzmanına götürülmeleri gerekir. Ortodonti uzmanı tarafından yapılan sabit veya hareketli ağız içi aygıtlarla alışkanlığın önüne geçilir ve tedavi sağlanır, ancak duygusal ihtiyaçlar da parmak emme gibi alışkanlıklara neden olabildiği için, aynı zamanda bir psikolog veya pedagog desteği almak da uygun olabilir. Alışkanlıklara bağlı çene bozukluklarında en önemli nokta; sorunun erken tanı ve tedavisidir. Aksi takdirde daha ileri yaşlarda, daha uzun süren ve daha maliyetli tedavilere ihtiyaç duyulacaktır. [Kurumsal]

