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'Çocuk Gözüyle Atatürk ve Cumhuriyet' sergisi

 Özel Tekden Anaoklulu tarafından 100 öğrencinin katılımıyla hazırlanan ve içerisinde 50'ye yakın eserin bulunduğu 'Çocuk Gözüyle Atatürk ve Cumhuriyet' sergisi açıldı. 

'Çocuk Gözüyle Atatürk ve Cumhuriyet' sergisi

Bir alışveriş merkezinde açılışı yapılan sergide anaokulu öğrencileri, yaklaşık bir ay süren çalışmaların ardından hazırladıkları eserleri sergiledi. Veliler ve vatandaşlar sergiyi ilgiyle ziyaret etti. Sergi açılışında minik öğrenciler, çeşitli gösterilerde de bulundu. Okul öncesi eğitimin önemine değinen Özel Tekden Anaokulu Okul Müdürü Kadir Alper, "Okullar açılalı yaklaşık 1 buçuk ay oldu. Bu süre içerisinde Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı’yla ilgili etkinlikler hazırlandı.

Sadece bu sergiye hazırlanmamız 1 ayımızı aldı. 1 ay içerisinde bu etkinliği ortaya koymaları bizi sevindirdi. Biz anaokulunu çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin zihinsel gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir anaokulu dönemi. Dolayısıyla çocukları bu dönemde ne kadar fazla uyarıcıyla baş başa bırakırsanız çocuklarımız için o kadar iyi olur. Zihinsel gelişimini en üst seviyeye çıkarmış olursunuz. Biz de çocuklarımızın öncelikle bir etkinlik içerisinde bulunup da başladıkları bir işi başarıyla sona erdirme noktasında etkinlik ortaya koyduk. Biz bu sosyal etkinlikleri çok önemsiyoruz.

Çünkü her öğrenci akademik olarak kendini ifade etme imkanı olmayabiliyor. Öğrenciler bu tür sosyal etkinliklerde kendilerini ifade ettiklerinde, alkış aldıklarında çocuklarda özgüven gelişimi oluyor. Okul öncesi eğitiminde aynı zamanda vatan sevgisini, cumhuriyet ve Atatürk sevgisi gibi bizim milli ve manevi değerlerimizi karşılama noktasında önemli bir basamak görüyoruz. Bu çağlarda onların ruhlarına aşıladığımız vatan, Atatürk ve cumhuriyet sevgisi eğitiminin diğer yıllarında çok daha güzel seviyelere geliyor" ifadelerini kullandı.

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