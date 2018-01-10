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Çocuk Kulübü Buğdaylı’da

Kocasinan Belediyesi tarafından milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla kurulan Çocuk Kulübü’nün etkinlikleri, farklı mahallelerde ayrı bir heyecanla devam ediyor.

Çocuk Kulübü Buğdaylı’da
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, milli ve manevi duyguların çocukların hayatında sağlamlaşması için birbirinden özel çalışmalara imza attıklarını söyledi. 

Buğdaylı Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlenirken büyükler de hoşça vakit geçirdi. Buğdaylı Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelen Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü, gösterileriyle çocuklara önemli sosyal mesajlar verdi. Palyaço ve sihirbaz gösterileri ile doyasıya eğlenen çocuklar, orta oyununu ise büyük bir beğeni ve ilgiyle izledi.
Kocasinan Belediyesi olarak çocuklara yönelik projelere ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Geleceğin teminatı yavrularımız için proje üretirken onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak için Çocuk Kulübümüzü kurduk. Çocuk Kulübümüzle farklı etkinlikler düzenleyerek, çocuklarımızı hem bilgilendiriyor hem de eğlendiriyoruz. Özellikle kulübümüzle vatan sevgisi, millet ve bayrak bilincini, geleceğin teminatı olan çocuklara ve gençlere aktarıyoruz. Düzenlediğimiz etkinlerimizle Kocasinan’ın sosyal ve kültürel hayatına zenginlik katmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Gösterileri büyük bir keyifle takip eden öğretmenler ise etkinliğin mimari Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
İHA
 
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