Çocuklar süs havuzu sezonunu açtı!

Mayıs ayının başlarında hava sıcaklıklarının 20 derecenin üzerine çıkması kentte yaz havası yaşatırken, sıcaktan bunalan çocuklar mahallelerde bulunan parkların süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı. Tehlikelere aldırmadan suyun içerisinde yüzerek eğlenen çocuklar birbirleriyle şakalaşarak yüzdü.
Tehlikelere aldırmadan birkaç saat suda kalan çocuklar hem serinledi hem gönüllerince eğlendi.
İHA
Tehlikelere aldırmadan birkaç saat suda kalan çocuklar hem serinledi hem gönüllerince eğlendi.
İHA