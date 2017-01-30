Çocuklarda teknoloji bağımlılığına dikkat! Uzmanlar, kısıtlama getirilmez ise çocukların teknoloji bağımlısı asosyal bireyler haline geleceği konusunda aileleri uyardı.

Sömestir tatilinde internette daha çok vakit geçiren çocuklarla ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar, önlem alınmazsa çocukların teknoloji bağımlılığı bireyler haline geleceğini söyledi. Memorial Kayseri Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, tüketim toplumlarında çocukların, çevrenin de etkisiyle erken yaşta teknoloji ile tanıştıklarını söyledi. Ebeveynlerin, çocukları oyalama yöntemi olarak gördükleri teknolojik araçların, önlem alınmadığı takdirde çocukları ele geçireceğini belirten Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, teknolojik bağımlılığın insanları yalnızlaştırdığını ve hatta bazı yetilerini daha az kullanmasına neden olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sosyal etkileşimi zayıflatıyor

“Her şeyin sosyal medyada olması ile orada etkileşim olması ile insanlar arası sosyal etkileşim zayıflıyor. Yüz yüze iletişimde aldığımız geri bildirimler ve veriler beynimizin o kısmını çalıştırıyor ama sosyal medya bunu ortadan kaldırıyor. Bir kere böyle etkisi ve zararı var. Artık beynimiz eskisi kadar çalışmıyor ve yeteri kadar uyarılmıyor. Bağımlılık geliştiği için zaman içerisinde fazlaca vakti ve süresi insanın bunlar ile geçiyor ve günlük yaşantısına, öğrenciyse okul hayatına, dersine, çalışanlar için de iş hayatına, aile hayatına, sosyal hayatına adaptasyonu bozuyor. Yani insanı yalnızlaştırıyor.”

Kısıtlama şart

Önlem almak için kısıtlamalara gidilmesini ve teknolojik araç kullanımının çocuğa ödül olarak verilmesini öneren Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, “Önlem almak ilk etapta tabi ki hırçınlaşmaya sebep olacak. Bundan dolayı ebeveynler kısıtlama yapmaktan çekiniyor. Ama bunu, giderek hızlanan bir arabaya benzetmek lazım. Arabanın frenine yeri geldiğinde basmazsanız bu araba hızlanacak ve kontrolünü kaybedecek. Siz çocuk üzerinde üst benliğiniz süper egosunu geliştirmezseniz, onu kontrol altına alma çabalarını sağlamazsanız her istediğini o hırçınlığıyla yaptırmaya çalışacak. Yaşı ilerledikçe başka bir kişinin benliği ile çatışma yaşayacak. O zaman yıkımlar daha büyük olacak.” diye konuştu.

En ciddi neden merak

Çocukların internet bağımlısı olmasının en ciddi nedeninin merak olduğuna dikkat çeken Yeşilay Kayseri Eğitim Koordinatörü Şenay Kiraz ise, ailelerin çocuklarında yemeğini sürekli bilgisayar başında yeme isteği, zorunlu ihtiyaçlarını yerine getirmede eksiklik görmesi durumunda, bir uzmanla görüşmeleri önerisinde bulundu.

Şenay Kiraz, “Daha sonra çocukların sosyal ortamında yani arkadaşları bir oyundan bahsediyor, bir televizyon dizisinden bahsediyor yani sosyal bir çevreden bahsediyor. Çocuk bu defa sosyal çevreden uzak kalmak istemiyor ve uzak kalmak istemedi içinde kendisi bu ortamın içerisine giriyor. Daha sonrasında girdiği bu oyunlardan zevk almaya başlıyor. Gördüğü durumlardan zevk almaya başlayınca bu defa sürekli internete girmek istiyor ve en sonunda da dediğimiz teknoloji ağına kapılıyor.” ifadelerini kullandı.