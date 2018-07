Çocukları ev kazalarından koruyan 13 önlem

Kazaların % 70-75’i evlerde meydana geliyor



Çevrelerine karşı aşırı ilgili olan küçük yaştaki çocuklar, ev kazalarına neden olmaktadır. Çevreyi tanıma dürtüsüyle hareket eden çocuklardaki öğrenme merakı, tehlikeyi değerlendirmelerine engel teşkil eder. Araştırmalara göre çocukların geçirdiği kazaların % 70-75’i ev ve yakın çevrede meydana gelmektedir. Türkiye’de son 5 yılda ev kazası sonucu 120 bin çocuk hastaneye kaldırılmış ve bunlardan 2 bini hayatını kaybetmiştir. Ayrıca acil yardıma yapılan ihbarların içerisinde çocukların geçirdiği kazalar her zaman ilk üç sırada yer almaktadır.



Mutfak tehlikesi!



Pencere ve balkon kapılarının açık tutulması evde meydana gelen ve ölümcül olarak nitelendirilebilen kazaların nedenlerindendir. Camın ve balkon kapılarını açık bırakılması, düşme ve travma riskine yol açabilmektedir. Kazaların en fazla görüldüğü alanlardan biri mutfaklardır. Ocak üstünde kaynayan kızgın yağ ve çaydanlıktaki su, yeni pişmiş sıcak yemek her zaman çocuklar için tehlike oluşturmaktadır.

Çocukların erişebileceği yerlere dikkat!



Devrilmesi kolay ve ergonomik olmayan yürüteçler, yerde ve halı üzerindeki oyuncaklar, korkuluğu olmayan yataklar, ev içindeki merdiven ve zeminden yüksek alanlar, deterjan ve kireç çözücü gibi kimyasalların çocukların erişebileceği yerlerde bulunması ev kazalarının diğer önemli nedenlerini oluşturmaktadır.



Yaşam kurtarıcı önlemler alabilirsiniz!



Yapılan araştırmalara göre ailelerin bilinçlenmesi ve çeşitli eğitim teknikleriyle ev kazalarının 2 ile 4 kat azaltılabileceği belirlenmiştir. Evdeki eşyaların büyüklere göre değil çocuklara göre dizayn edilmesi kazaların önüne geçecektir. Alınacak basit önlemler sayesinde ev kazaları oluşmadan engellenebilmektedir.



1. Çocukların ulaşabileceği yerlerde 3 santimetreden küçük cisimler bulundurulmamalıdır. Çünkü çocuklar merak dürtüsüyle bilmediklerin cisimlerin tadına bakabilir.



2. Çocuklara 3 yaşına kadar fındık, fıstık, çekirdek gibi kuruyemişlerin yanı sıra katı gıda verilmemelidir. Her yıl yüzlerce çocuk, nefes yollarını tıkayabilen kuruyemiş ve katı gıda nedeniyle boğulma tehlikesi atlatmaktadır. Küçük ya da parçalanabilir oyuncaklar, 3 yaşından küçük çocuklardan uzak tutulmalıdır.



3. Çocukların üzerinde çengelli ya da toplu iğne bulundurulmamalıdır. Bazen kıyafetleri birleştirmek için kullanılan çengel iğneler, vücudun çeşitli bölgelerinde yaralanmalara neden olabilir.



4. Elektrikli su ısıtıcılarının kabloları, çocukların ulaşamayacakları şekilde konumlandırılmalıdır.



5. Çocukların erişebileceği mesafedeki fırın kapakları, ikinci bir anahtarla açılamayacak konuma getirilmelidir.



6. Çakmak ve kibritler çocukların erişemeyeceği yerlerde bulunmalıdır.



7. Evde kolay devrilebilen dolap, televizyon ve koltuk gibi eşyalar sabitlenmelidir.



8. Çekmecelerin kolay açılmasını engelleyen ikinci bir anahtar kullanılmalıdır.



9. Masa örtüsü kullanılmamalıdır.



10. Keskin yüzeyli ev eşyaları çocukların yaşam alanlarından uzak tutulmalıdır.



11. Çocukların kolay erişebileceği duvar yüzeyindeki elektrik prizleri, kolay açılmayan kapaklarla kapatılmalıdır.



12. Çocuklar 5 yaşından önce ranzanın üst katında ve korumalığı olmayan yataklarda yatırılmamalıdır.



13. Merdiven başlarında ve pencere önlerinde korkuluk olmasına özen gösterilmelidir.