Çocuklarınızı teknolojiden uzak, doğaya yakın tutun



İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Özlem Kelle ebeveynlerin, “Ebeveynlerin, ancak çocuklarıyla geçirdikleri kaliteli zaman sayesinde onları gözlemleyebilir, ihtiyaç ve ilgi alanlarını keşfedebilirler ancak bu sayede doyum sağlayabilecekleri bir yaşama sahip olurlar” açıklamasını yaparak ebeveynler şu önerileri verdi;



"Çocuğunuzla birlikte gerçekten keyif alarak geçirdiğiniz zamanın onun zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal gelişim alanlarının tümü için gerekli olduğunu unutmayın. Birlikte geçireceğiniz kaliteli zaman ve yapacağınız aktiviteler için bazı önerileri şu şekilde sıralayabiliriz:



Oyuncağı birlikte tasarla, keşfetmeye yönlendir



“Oyun her yaş çocuk için kendini ifade etme, keşfetme ve öğrenme aracıdır. Çocuğun oynadığı oyunlara katılmak, öğrenme ve keşfetme sürecine katkıda bulunmak demektir. Örneğin; pahalı bir oyuncak almak yerine çocuğunuzla beraber ufak tefek malzemelerle kendi oyuncağını oluşturmasına yardımcı olmak, onun merak duygusu ve keşfetme ihtiyacını karşılarken birlikte bir ürün ortaya koymak ise sizle olan ilişkisini güçlendirir.”



Resimli kitaplara başlayın



“Kitaplar çocuğun zihinsel gelişimini destekleyen en önemli kaynaklardandır. Çocuğunuza küçük yaşta resimli kitaplarla başlayıp yaşı ilerledikçe kapasitesine uygun kitapların olduğu bir ortam sağlayın. Sizi rol model olarak gören çocuğunuza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için ailecek kitap okuma saatleri düzenleyin.”



2 yaşına kadar teknoloji ile tanıştırmayın



“Özellikle yaz tatilinde okulların kapanmasıyla akıllı telefon, tablet, televizyon gibi uyaranlarla daha fazla vakit geçirme söz konusu olabilir. Çocuğunuz iki yaşına gelene kadar onu bu uyaranlarla temas edeceği ortamlardan uzak tutun. Yaşça büyük çocuklar için de bu uyaranlar zihinsel gelişimi olumsuz yönde etkileyeceğinden bir sınırlandırma gerekir. Çocuğunuzun bu uyaranlarla geçirdiği süre konusunda net bir sınır çizin. Bu sürenin günde 1 saati geçmemesine özen gösterin ve sınırlarınız konusunda tutarlı olun.”



Doğa, spor ya da müzik birini seçin

“Çocuğunuza alternatif aktiviteler bulma konusunda destek olun. Örneğin, sınırlama getirdiğiniz tablet oyunu elinden alınan çocuk kendini boşlukta hissedebilir. Keyif aldığı başka bir şey bulamayınca tableti geri almak için sizinle çatışabilir, direnebilir. Tablet oyunu yerine sunduğunuz yüzme, bisiklete binme, enstrüman çalma, doğa keşfine çıkma gibi alternatiflerle hem çocuğunuzu desteklemiş hem de kendi sınırlarınızı güvence altına almış olursunuz. Ayrıca sporun çocuğun fiziksel gelişimine katkıları olduğu gibi zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini de desteklediğini unutmayın. Çocuğunuzu enerjisini atabileceği, kendisinin de tercih edeceği ve keyif alacağı bir spor aktivitesine yönlendirin.”



Sağlıklı yetişkinliğin temeli çocuklukta atılır



“Çocuklarımıza çocukluk sürecinde sunduğumuz ortam ve imkanlar, yaşamın ilerleyen aşamalarında kendine yetebilen yetişkinler olmalarının temelini oluşturur. Onlarla geçireceğimiz kaliteli zaman onları tanımamızı ve anlamamızı sağlarken ihtiyaçları olan yönlendirme desteğimizin de sağlıklı ve gerçekçi bir zemine dayanmasını sağlar. Bu sayede çocuğun gelişimini desteklerken ebeveynlik doyumunu da sağlamış oluruz."



Kurum Haberi



