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Çocukluk çağı kanserleri tedavi edilebiliyor

İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "Dünyada her yıl 80 bin civarında çocuğun kanserden öldüğüne dikkat çekerek,  “Çocukluk çağındaki kanserlerin büyük bir kısmının tedavi edilebileceği unutulmamalıdır" dedi. 

Çocukluk çağı kanserleri tedavi edilebiliyor

İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, çocukluk çağı kanser yükünün daha önceki değerlendirmelere göre daha yüksek rakamlara ulaştığını açıkladı. Dünya çapında her yıl 15 yaşın altındaki kişilerde yaklaşık 215.000 vakaya, 15-19 yaş grubu içinde yaklaşık 85.000 vakaya rastlanılmakta olduğu belirtildi" ifadesinde bulunarak açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Kanser çocuklarda nadir olarak görülmekte olup, erişkin kanserleri ile karşılaştırıldığında çocuklar daha farklı kanser türlerinden etkilenmektedir. Çocukluk çağı kanserlerinin hemen hemen yarısını lösemi ve lenfomalar oluşturmaktadır. Diğer maligniteler arasında ise merkezi sinir sistemi ve embriyonel dokulardan kaynaklanan tümörler yer alır. Meme, akciğer, mide gibi erişkinlerde daha sık görülen kanser türleri çocuklarda bir hayli nadir görülmektedir.
Dünyada her yıl 80.000 civarında çocukluk çağı kanserlerinden ölüm görülmesine rağmen, bu kanserlerinin büyük bir kısmının tedavi edilebileceği unutulmamalıdır."
Müzik dinletisine katıldılar
Diğer yandan Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve beraberindekiler, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Kocasinan Halk Eğitim Merkezinin ortaklaşa düzenlediği Resim Sergisini gezerek müzik dinletisine katıldı.

İHA
 

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KANSERAli Ramazan Benli
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