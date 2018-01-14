Çolakbayrakdar’ın “Bağlama” ile imtihanı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi kursiyerleriyle bir araya geldi. Bağlama kursunda yapılan çalışmaları dikkatle dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, bir Kayseri türküsü olan Gesi Bağlarına da eşlik etti. Bir ara bağlamayı eline alan Başkan Çolakbayrakdar, kurs eğitmeninden bağlamanın nasıl tutulması ve tellere nasıl vurulacağı gibi temel bilgileri aldı.







Kocasinan Akademi Mimarsinan Semt Konağı’nda yer alan Tiyatro ve El Sanatları kursu ile Bağlama Kursunda eğitim gören minikleri ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bir süre onlarla sohbet etti.







Bağlama kursunda yapılan çalışmaları dikkatle dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, bir Kayseri türküsü olan Gesi Bağlarına da eşlik etti. Bir ara bağlamayı eline alan Başkan Çolakbayrakdar, kurs eğitmeninden bağlamanın nasıl tutulması ve tellere nasıl vurulacağı gibi temel bilgileri aldı.





Sosyal, kültürel, sanatsal ve spor faaliyetlerin çok önemli olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kayserimizin diğer alanlarda olduğu gibi kültürünü de yaşatmaya çalışıyoruz. Kocasinan Akademi ile vatandaşlarımıza her alanda hizmet veriyoruz. Bugün burada Tiyatro ve El Sanatları kursu ile Bağlama kursunda eğitim gören çocuklarımızla bir araya geldik. Memnuniyet, en üst seviyede ve inşallah bundan sonra da böyle devam eder.





Kocasinan Akademi de kültür, sanat ve meslek edinmek isteyen 7’den 7’e herkese uygun birçok kurs var. Gelen talepler doğrultusunda bunları da artırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kurum Haberi