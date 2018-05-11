“Çölyak hastalık değil yaşam biçimidir”

TBMM Çölyak Hastalığını Araştırma Komisyonu Başkanı Tamer, TBMM'de Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Tamer, 9 toplantı yaptıklarını hatırlatarak, 33 kişiyi dinlediklerini ve Şanlıurfa, Bursa ve Kayseri bölge çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi. Tamer, "Muhalefet şerhi olmadan raporu hazırladık. Bu muhalefet şerhi olmayan, önemli, ender araştırma komisyonu raporlarından biri olarak TBMM arşivinde yerini alacaktır. Çölyak bir hastalık değil, yaşam şeklidir. Çölyaklılarda ishal, kilo kaybı, zeka geriliği, karın ağrısı görülüyor. Tek tedavisi ise gluten denilen proteinin vücuttan uzaklaştırılması, glutensiz beslenmeden geçiyor" ifadesini kullandı.

Tamer şunları kaydetti: "Yeni üretim yapacak firmalara Ar-Ge çalışmalarında yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 1'lere indirilmesi çalışması yaptık. Son yıllarda glutensiz gıdaların Türkiye'de üretimini artırmaya yönelik çalışmalar olurken, yurt dışındaki üretilen gıdaların Türkiye'ye girişindeki sorunları gidermeye çalıştık. Gönderilen gıda iki ay gibi bir zamanda Türkiye'ye giriyor, raf ömrü ise 3 ayı geçmiyor. Sağlık raporları her yıl tekrarlanıyordu, 3 yıla çıkarılması sağlandı."

Kurum Haberi

