Çörek otu yağına talep arttı

Kış aylarında hastalıklardan korunmak için çeşitli yollara başvurulurken, vatandaşlar çareyi aktarlarda aramaya başladı.

Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan çörek otu yağı günümüzde de yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Binbir derde deva olarak görülen çörek otu yağının faydalarını saymakla bitmediğini ifade eden Aktar İzzet Kepez “Bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra astım, bronşit, şeker, romatizma, tansiyon, egzama, kas ağrıları, yüksek tansiyon, sağlıklı cilt, uyku bozukluğu, apne, baş ağrısı gibi birçok hastalığa şifa veren doğal bir bitki. Doktorlarımız pek çok hastalara tedavilerinde kullanmak amacıyla hastalarına tavsiye etmekte. Biz de vatandaşlarımızın huzurunda makine ile çörek otunun yağını çıkarıyoruz. Dünyadaki her sistem bu şekilde çörek otunun yağını çıkarıyor. ” dedi.





“Sahte ürünlere dikkat edilmeli”

Son zamanlar çörek otu yağına olan ilginin arttığını, bu durumun da kötü niyetli insanların iştihanı kabarttığını belirten İzzet Kepez, “Her insan potansiyel bir hastadır, bir dakikasına bile hükmedemediğimiz şu hayat için şifa bekleyen insanların paralarını almanın bir anlamı yok. Bunun karşılığında kendilerine eza ve cefa olarak geri döner. Sağlık insana baki değil, bunu asla unutmasınlar. Bunu istismar etmesinler, insanları dolandırmasınlar. Sattıkları ürünün hakkı ne ise onu alsınlar ama bu çörek otu buradan geldi, bu daha kaliteli diye hikâye uydurmasınlar. Çörek otu Türkiye’de birçok bölgede yetişen sağlıklı bir bitkidir. ” şeklinde konuştu.

Günde ortalama 4-5 kilo satış yaptıklarını belirten Kepez, fiyatların 5-30 TL arasında değiştiğini sözlerine ekledi.



Çörek otu yağının bilinen bazı faydaları:

A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi değerli bileşenleri içerir. Yaraları iyileştirici özelliği vardır. Baş ağrısına iyi gelerek baş ağrısını geçirir. Bağırsak kurtlarını düşürücü etki yapar. Bağırsak parazitlerini geçirir. Sindirim sistemini rahatlatır. Astım ya da alerjik reaksiyonları olan kişilere de fayda sağlar. Bronşit ve öksürüğe iyi gelir. Özellikle kış hastalıkları olan nezle, grip için etkilidir. Ateş düşürmeye yardım eder. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar. Diş ağrılarını geçirmeye yardım eder. Gebelikten sonra emzirme dönemini arttırır, doğum yağmış annelerde süt artışı sağlar. Eklem ağrıları, artrit ve romatizmaya iyi gelir. Kansere karşı koruma sağlar. Sinizüte iyi gelir. Saçların yapısını korur ve saçların kolay, sağlıklı uzamasına yardım eder. Saç dökülmesini önler, saçların erken beyazlamasını engeller kan damarı duvarlarının esnekliğini arttırmaya yardımcı olur. Kronik yorgunluğa iyi gelir. Safra kesesi taş oluşumu ve böbrek taş oluşumuna karşı etkilidir. Dolaşım sistemine yarar sağlar.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ