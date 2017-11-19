Cumhuriyet Meydanı ışıl ışıl

Büyükşehir Belediyesi’nin Meydan düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Belediye yetkilileri tarafından meydanın dört bir yanına ekilen mevsim çiçekleri kente gündüzleri ayrı bir güzellik katarken, ışıklandırma çalışmaları ile artık akşamları da göz kamaştırıyor.
Kayseri Gündem
Büyükşehir Belediyesi’nin Meydan düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Belediye yetkilileri tarafından meydanın dört bir yanına ekilen mevsim çiçekleri kente gündüzleri ayrı bir güzellik katarken, ışıklandırma çalışmaları ile artık akşamları da göz kamaştırıyor.
Emeği geçen herkesin ellerine sağlık çok güzel olmuş. Konu meydan düzenlemesinden açılmışken meydanımızın siluetlerinden birisi olan Bürüngüz camimizin ön cephesindeki merdivenlere yapışık olan ve 20 yıldır hiç su akmayan çeşmeler camimizin ve meydanımızın silüetini çok kötü gösteriyor. Bu çeşmeler cami merdivenleri önünde de sanki camiye yaklaşmayın dercesine bir duvar gibi duruyor keşke bu duvar gibi duran hiç çalışmayan çeşmeler sökülse ve yerine camiye doğru merdiven yapılsa tıpkı İstanbul Yeni Cami merdivenleri gibi üç koldan camiye doğru merdivenler olur ve camimiz bana yaklaşmayın değil! bana gelin dese. İnsanlarımız cami merdivenlerinden camiye doğru rahatça çıksa merdivenlerde oturup fotoğraf çekse güzel olmazmı? Bence güzel olur bunun haberini yapmaya da değer. Ben yaklaşık 20 yıldır camimizin hemen yanında esnaflık yapıyorum ve camimizin önünde bir engel duran bu çeşmelerdende çok rahatsızım. Bana 05546702836 nolu numaramdan konuyla ilgili olarak görüşmek için ulaşabilirsiniz. Şimdiden ilginiz için teşekkür ederim.