Cumhuriyet Meydanı ışıl ışıl

Büyükşehir Belediyesi’nin Meydan düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Belediye yetkilileri tarafından meydanın dört bir yanına ekilen mevsim çiçekleri kente gündüzleri ayrı bir güzellik katarken, ışıklandırma çalışmaları ile artık akşamları da göz kamaştırıyor.

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