Dardanel Ton’la pilav yedirecek buluşma Türkiye’nin balık uzmanı Dardanel, Türk sofralarının vazgeçilmez lezzeti pilavı ‘ton’lamaya davet ediyor. Ton’la pilav yedirecek büyük buluşma, damak zevkine göre esmer/beyaz pirinç ya da bulgur ile gerçekleştirilebiliyor.

Dardanel, pilavın lezzetini Dardanel Ton ile katlamaya davet ediyor. Ton’la pilav yedirecek büyük buluşma, lezzet ve proteini tek tabakta sunuyor. Tercihe göre beyaz, esmer pirinç ya da bulgurla bir araya gelen Dardanel Ton, acılı, zeytinyağlı, bitkisel yağlı ve light seçenekleriyle de farklı damak tatlarına hitap ediyor.



Yemeklerde acıyı severim diyen tüketiciler için bulgur pilavının üzerine eklenecek ‘Acılı Ton’, lezzetli ve farklı bir alternatif oluştururken, klasiklerden vazgeçmem diyenler için bir araya gelen beyaz pirinç ve zeytinyağlı ton ise lezzete lezzet ekliyor.



Şipşak pilav üstü Dardanel Ton (2 kişilik)

1 bardak pirinci yıkayıp suyunu süzdürün. Tencereye 1 yemek kaşığı zeytinyağı koyup yağ kızınca pirinçleri ekleyip 1-2 dakika çevirin. 2 bardak su ve istediğiniz kadar tuz ekleyin. Su kaynayınca tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişirmeye bırakın. Üzerine dilediğiniz miktarda seçtiğiniz Dardanel Ton çeşidini ilave edip karıştırdıktan sonra servis edin.



Bulgur pilavı üzeri Dardanel Ton (4 kişilik)

Teflon tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyup ocağın altını yakın. Üzerine yıkanıp süzülmüş 2 su bardağı bulgur ilave edip 2-3 tur karıştırın. 4 bardak sıcak su ilave ederek yüksek ateşte kaynatın. Su kaynayınca dilediğiniz kadar tuz ilave edip kısık ateşe alın. Suyunu iyice çekene kadar bekleyin. Suyunu çekince 2 tur karıştırıp 2 dakika daha pişirin. Ardından kâğıt havluyla tencerenin ağzını kapatın ve tencere kapağını da üzerine kapatın. Bu şekilde pilavı 10 dakika dinlendirin. Üzerine dilediğiniz miktarda seçtiğiniz Dardanel Ton çeşidini ilave ederek karıştırdıktan sonra servis edin. Acı seviyorsanız bu pilavı Dardanel Acılı Ton ile de deneyebilirsiniz.



Esmer pirinç üzeri Dardanel Ton (3 kişilik)

1 su bardağı esmer pirinci sıcak suyla ıslatın. Yarım saat dinlendirdikten sonra pirinçleri süzüp 2,5 bardak soğuk suyla pilav tenceresine alın. Su kaynayınca zeytinyağı ve tuz ilave edin. Tencerenin ağzı hafif kapalı olarak pirinçler suyunu çekene kadar haşlayın. Ardından ocağın altını kapatıp 10 dakika kadar dinlendirin. Üzerine dilediğiniz miktarda seçtiğiniz Dardanel Ton çeşidini ilave edip karıştırdıktan sonra servis edin.



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