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Davetliler otomobilde gelin ve damat pistte oynadı

Kayseri'de, korona virüs salgını nedeniyle dünya evine giremeyen çift, valilikten izin alarak sosyal mesafe kuralı uygulanan düğün organize etti. Gelin ve damat pistte, davetliler ise araçlarının içinde oynadı.

Davetliler otomobilde gelin ve damat pistte oynadı

Korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde düğünlerini yapamayan Kübra ve Kemal çifti, Kayseri Valiliğinden aldıkları izin ile sosyal mesafe kuralının uygulandığı bir düğün töreni düzenledi. Talas ilçesinde şehir manzaralı düzenlenen düğün töreninde ses sistemleri kuruldu. Gelin ve damat odası olarak ise karavan kullanıldı.



Davetlilerin araçlarının içinden izleyerek katıldığı düğün töreninde, gelin ve damat ilk danslarını yaparak düğün pastasını kesti. Salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarının uygulandığı düğünde davetliler araçlarının içinde müziklere eşlik ederken, gelin ve damat ise pistte müzik eşliğinde oynadı.




Damat, düğüne katılan yakınlarına ve arkadaşlarına mikrofondan seslenerek düğüne katıldıkları için teşekkür etti. İHA
 

İHA

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