DEĞİRMENCİ, KOLTUĞUNU İŞÇİ ÇOCUĞUNA BIRAKTI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Genel Başkan Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulu, Ankara Termikel’de çalışan üyelerini ve çocuklarını Genel Merkez binasında ağırladı.Genel Başkan Değirmenci, geleneğe uyarak, koltuğunu, aynı zamanda işçi çocuğu olan, Ankara Yüzüncü yıl İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Emir Efe Billik’e bıraktı.Sendikanın Genel Mali Sekreteri Bayram Altun da, bir diğer işçi Gülizar Boynuuzun’un oğlu 3. sınıf öğrencisi İsmail Boynuuzun’a koltuğunu devrederken, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Recep Akyel, işçi Burhan Demir’in kızı 4.sınıf öğrencisi Nisa Ecrin Demir’e, Genel Eğitim Sekreteri Ferhan Öner, işçi Hacer Şimşek’in oğlu 2.sınıf öğrencisi Yunus Emre Şimşek’e koltuğunu teslim etti.Genel Başkan Değirmenci, Genel Merkeze gelen çocuklar ve aileleriyle tek tek tokalaşarak, onlarla sohbet etti.1 günlüğüne genel başkanlık koltuğuna oturan Emir Efe’ye, “Genel Başkan oldunuz, bir emriniz var mı?” diye soran Değirmenci’ye, Emir Efe, işçilerin haklarının tam manasıyla alması için yapılan çalışmaların artarak devam etmesini istedi.Buluşmada, çocuklara büyüyünce hangi mesleği yapacaklarını soran Değirmenci, ‘Astronot, İnşaat Mühendisi, Bilim İnsanı ve Futbolcu” cevaplarını aldı.Çocuklara “Ben hem işçiyim hem de sizler gibi işçi çocuğuyum. Çalışarak bugünlere geldim. İnanıyorum ki, sizler de büyüdüğünüzde ülkemize ve insanımıza hayırlı hizmetlerde bulunacaksınız. Derslerinizi ihmal etmeyin. Çok çalışın, asla pes etmeyin. ”dedi.Değirmenci, çocuklara üniversiteyi kazanmaları durumunda tüm eğitim masraflarının, Çelik-İş Sendikası olarak karşılayacaklarının müjdesini de verdi.Görüşmenin sonunda Genel Başkan Değirmenci, çocuklara ve ailelerine tek tek hediye vererek, fotoğraf çektirdi.Değirmenci, çocuklara tablet bilgisayar ve sendikanın ambleminin olduğu duvar saati ve sırt çantası hediye etti.