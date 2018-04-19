“Ders de Çalışırım Yemek de Yaparım” yarışması

Jüri üyeliğini Bein Gurme’de yayınlanan Şefin Dünyası isimli programın yapımcısı şef Hazer Amani, şef aşçı ve CNN Türk’te yayınlanan Can’lı Tatlar programının yapımcısı Can Oba, şef aşçı Selim Yeşilpınar ile UKÜ Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Esat Kastambollu’nun yaptığı yarışmada iki kategoride toplam 40 öğrenciye eğitim indirimi ödülü verildi. Finalist öğrenciler üç gün boyunca UKÜ’nün ev sahipliğinde bir yandan Kıbrıs kültürünü ve yemeklerini tadarken, diğer yandan adayı ve kampüsü gezme fırsatı elde ettiler. İlginin yoğun olduğu yarışma, Türkiye geneli tüm lise son sınıf öğrencilerinin katılımına açık olarak gerçekleşti. Öğrenciler, UKÜ tarafından düzenlenen yarışmada ana yemek ve tatlı/pasta/kurabiye olmak üzere iki kategoride yarıştı. Tarif yarışmasına online başvuru yaparak katılan yarışmacıların arasından jürinin değerlendirmesi ile 40 tarif yarı finale kaldı. Yarı finale kalan tarifler arasında sosyal medya üzerinden yapılan halk oylamasının ardından Tatlı/Pasta/Kurabiye kategorisinde Kader Sarı (Rize), Hilal Sığırtmaç (İzmir), Mervenur Aydın (İstanbul), Elifnur Ürkmez (Kırıkkale), Melisa Taştan (Samsun), Müşide Çınar (Ankar), Doğukan Furkan Abacı (Konya) ve Fatma Kübra Sezgin (Kocaeli) ile Ana Yemek kategorisinde İlbey Beyhan (Bursa), Cahide Özge Öztürk (Kütahya), Tuba Dönmez (Ordu), Tilve Yıldız (Eskişehir), Hilal Ceylan (Kocaeli), Doğukan Furkan Abacı (Konya), Nida Su Sözal (Ankara) ve Fatma Orhan (Rize) Kıbrıs finalinde yarışmaya hak kazandılar.

Bir gün boyunca heyecanla yarışan ve jüriye tariflerini sunan finalistlerden Tatlı/Pasta/Yemek kategorisinde Melisa Taştan “fındıklı parfe” isimli tarifi ile yüzde 100 eğitim bursu, Doğukan Furkan Abacı “höşmerimli pancar tatlısı” isimli tarifi ile 2. olarak yüzde 75 eğitim indirimi ve Fatma Kübra Sezgin “cookie de’sufle” isimli tarifi ile 3. olarak yüzde 50 eğitim indirimi; Ana Yemek kategorisinde yarışıp derece alan Tilve Yıldız “ıspanaklı bonfile sarma” isimli tarifi ile 1. olarak yüzde 100 eğitim bursu, Nida Su Sözal “ikinci şans” isimli tarifi ile 2. olarak yüzde75 eğitim indirimi ve Hilal Ceylan “sebze buharında levrek” isimli tarifi ile 3. olarak yüzde 50 eğitim indirimi almaya hak kazandı. Yarı finale kalan 40 aday ise yüzde 25 eğitim indirimi kazandı.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Emrah Erkurt ve Tanıtım Müdürü Pelin Bengisu ile çok sayıda UKÜ personeli ve öğrencisinin katıldığı ödül töreninde ödüllerini ve katılım belgelerini alan finalistlere, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri tarafından UKÜ’nün herhangi bir bölümünü ücretli olarak tercih edip yerleşmeleri durumunda ödül olarak aldıkları indirim oranıyla UKÜ’de eğitimlerini tamamlayabilecekleri bilgisi verildi.

Ödül töreninde “Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” sözleriyle konuşmasına başlayan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, eğitim öğretimin yanı sıra bu tür teşvik edici yarışmalara ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ve dereceye giren öğrencileri tebrik ettiğini belirtti. Gece, ödül töreninin ardından jüri üyeleri, UKÜ personeli ve finalistler ile birlikte yenen gala yemeği ile son buldu.

İHA

