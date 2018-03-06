Deterjan ile temizlik yapanlar dikkat!

Çoğumuz haftada ortalama 3-17 saatimizi yaşam alanlarımızı temizlemeye ayırıyoruz. Temizliğin etkili olabilmesi için de kimyasal temizlik maddeleri kullanıyoruz. Ancak Norveç'in Bergen Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, kimyasal temizlik malzemeleriyle ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor. 6,235 kadın ve erkeğin akciğerini tam 20 yıl boyunca takip eden araştırmacılar, 20 yılın sonunda evinde kimyasalla temizlik yapan kadınların akciğer kapasitesinde ciddi bir düşüş olduğunu gördü. 10-20 yıllık bir süre boyunca 1 paket sigara içmeye eşdeğer olan bu düşüş, kimyasal temizlik malzemelerinin tehlikelerini ortaya koydu.



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