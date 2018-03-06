Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Deterjan ile temizlik yapanlar dikkat!

Norveç'te Bergen Üniversitesi'nde 6 binden fazla kişiyle 20 yıl boyunca sürdürülen bir araştırmaya göre, evini kimyasallar yardımıyla temizleyenlerin akciğerleri günde bir paket sigara içmişçesine zarar görüyor. Kimyasal temizliğin risklerini bakterilerin yüzde 99,99'unu öldüren buharlı temizlik teknolojileriyle çözen Alman temizlik devi Kärcher, özellikle çocuk veya bebek olan evlerde buharlı temizliğin faydalarına dikkat çekti.

Deterjan ile temizlik yapanlar dikkat!
Çoğumuz haftada ortalama 3-17 saatimizi yaşam alanlarımızı temizlemeye ayırıyoruz. Temizliğin etkili olabilmesi için de kimyasal temizlik maddeleri kullanıyoruz. Ancak Norveç'in Bergen Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, kimyasal temizlik malzemeleriyle ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor. 6,235 kadın ve erkeğin akciğerini tam 20 yıl boyunca takip eden araştırmacılar, 20 yılın sonunda evinde kimyasalla temizlik yapan kadınların akciğer kapasitesinde ciddi bir düşüş olduğunu gördü. 10-20 yıllık bir süre boyunca 1 paket sigara içmeye eşdeğer olan bu düşüş, kimyasal temizlik malzemelerinin tehlikelerini ortaya koydu.

Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.