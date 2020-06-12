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Dev hortumu gören Erciyes A.Ş. personeli o anları anlattı

Kayseri'de Erciyes Dağı'nın bulunduğu bölgede çıkan hortum görenleri şaşkına çevirirken, o anları kaydeden Erciyes A.Ş. personeli İsmet Kale, ilk defa gördüğü görüntüden oldukça etkilendiğini söyledi.

Kentte sabah saatlerinde 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nın yakınlarındaki Tekir Göleti'nde sabah saatlerinde hortum oluştu. Bulutların arasından yere doğru inen hortumu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaklaşık 15 dakika süren doğa olayının, herhangi bir zarara yol açmadığı öğrenildi. O anları kaydeden Erciyes A.Ş. personeli İsmet Kale, "Gelen misafirleri karşılamak adına dışarı çıktığımda göle doğru baktım ve o inanılmaz, eşsiz bir doğa manzarasıyla karşılaştım. 9 yıldır burada çalışıyorum, ilk defa böyle bir manzaraya şahit oldum. Elimden geldiği kadarıyla da görüntülemeye çalıştım. Tahmini 15 dakika bu olay sürdü. İnanılmaz bir olaydı, çok etkisi altında kaldım" dedi.
 

İHA

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