Devlet bir ilke imza atıyor

Uyuşturucu madde kullanan kişilerin hastanelerde alınan idrar örnekleri artık Sağlık Bakanlığı'na bağlı İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde açılan uyuşturucu doğrulama laboratuvarında incelenebilecek.

Pazartesi günü açılışı Maltepe'de gerçekleşecek laboratuvarın detaylarını anlatan İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Dr. Abdullah Emre Güner, “Uyuşturucu doğrulama laboratuvarı sayesinde örneğin son günlerde bir çok vatandaşımızı kaybettiğimiz ve içinde en az 20 etken madde olan bonzai içindeki alt kırılımları tespit edebileceğiz. Kullanan kişide hangi maddenin pozitif olduğunu görebileceğiz. Bunun gibi amfetamin, eroin ve benzodiazepin gibi her türlü uyuşturucu maddenin türevine bakılabilecek ve grafiksel olarak yorumlayabileceğiz. Böylece daha doğru teşhis ve tedavi uygulanacak” dedi.

AKTİF MÜCADELE

Hastanelerde hekim şüphesi dahilinde negatif çıkan sonucun da doğrulanması için tesise gönderileceğini kaydeden Güner, “Biz uyuşturucuyla mücadele konusunda 39 ilçede bürolarımızı kurmuş durumdayız. Aktif olarak bu konuda mücadele veriyoruz. Uyuşturucu şüppesiyle örnek alınan 100 hastanın sonucu en fazla 2-3 gün içerisinde hekimlerin önüne gidecek. Bu hizmet şimdilik sadece Maltepe'deki laboratuvarımızda verilecek. Örneklek güvenlikli çantalarla taşınacak ve uyuşturucu için altın standart olan LCMS yöntemiyle incelenecek. Kullandığımız makineler TÜBİTAK onaylı ve hepsi yerli” diye konuştu.

GÜNDE 15 BİN KİŞİ

Dr. Güner, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün laboratuvar çalışmaları hakkında da şu bilgileri verdi: “İstanbul'daki Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, GÖÇMEN Sağlığı Birimleri, Üreme Sağlığı Birimleri, Verem Savaş Dispanserleri ve Kanser Tarama Merkezleri'nden oluşan yaklaşık 1100 noktadan alınan numuneler kuryeler vasıtasıyla özel çantalarla halk sağlığı laboratuvarlarına taşınıyor. Laboratuvarlarımız 52 ana tahlili gerçekleştirebiliyor ve günde yaklaşık 15 bin vatandaşımızın tahlilleri yapılıyor. Bu tahlillerde de yaklaşık 240 bin parametre ortaya konmakta ve testlere ait sonuçlar ertesi gün saat 09.00'a kadar hekimlerin kullanmış oldukları sistemlere ulaştırılmakta.

BAĞIRSAK TARAMASI

Ayrıca diğer yıllardan farklı olarak kolorektal (bağırsak) kanser taramalarına yönelik olarak tam otomatik otomasyon destekli cihazlarla gaita (dışkı) testi ve yine tam otomatik cihazlarla idrar tahlili mikroskobik sonuçla birlikte hizmete dahil edilmiştir. Bu sayede yeni dönemde tam idrar tahlili, koruyuculu idrar tüpleri ile taşınarak analizi gerçekleştirilecek.”

Tamamen yerli makinelerin kullanıldığı laboratuvarda uyuşturucu şüphesiyle hastalardan alınan örnekler analiz edilerek en fazla 3 gün içinde doktora gönderilecek.