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Devletin şefkati 5 öksüze sahip çıkacak

Develi ilçesinde evi yanan ve 5 torununa bakan Fatma Yolaçık’a sahip çıkan Develi Kaymakamlığı, hem evin tadilat masraflarını üstlendi hem de Fatma Yolaçık ile öksüz olan 5 torununa sahip çıktı.

Devletin şefkati 5 öksüze sahip çıkacak

Develi ilçesine bağlı Everek Camii Kebir Mahallesinde oturan Fatma Yolaçık’ın öksüz 5 torunu ile yaşadığı evde yangın çıktı. Çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Fatma Yolaçık, geçici bir süreliğine yan binaya bakmak zorunda olduğu 5 torunu ile taşındı.

Everek Camii Kebir Mahalle Muhtarı Mustafa Kalkanlı’nın bilgi vermesi ile eve gelerek incelemelerde bulunan Develi Kaymakamı Murat Duru, “Muhtarımız ile birlikte öksüz 5 çocuğuna bakan Fatma teyzemizin yanan evini inceledik. Önümüzdeki günlerde Develi Kaymakamlığı olarak inşallah bu yanan evin tamamını bakımdan geçireceğiz. Fatma teyze ve torunlarına yanan evlerini yenilenmiş bir şekilde teslim edeceğiz” dedi.

Kaymakam Duru, Fatma Yolaçık’ın öksüz 5 torununa baktığına da dikkat çekerek, “Fatma teyzemizin bu özel durumu nedeniyle kendisi ile yakından ilgileniyoruz. Kendisini zaman zaman muhtarımız ile birlikte ziyaret ediyoruz. Bu gün de yanan evde incelemelerde bulunduk. Beraberce Fatma teyzemize ve 5 torununa sahip çıkacağız. Devlet olarak Fatma teyze ve 5 torununa mutlu olacakları bir yuva teslim edeceğiz. Devletimiz her zaman vatandaşının yanında ve ihtiyaçlarını karşılamaktadır” diye konuştu.
 
 

İHA

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