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Dezenfekte noktalarıyla vatandaşa destek

Kayseri’de Ganioğlu Beko Bayi, ‘Dezenfekte Noktası’ ile koronavirüsüne karşı önlem alıyor.

Dezenfekte noktalarıyla vatandaşa destek
Şehrin 3 noktasına kurulan ‘Dezenfekte Noktası İle’ koronavirüse karşı önlem alarak vatandaşlara destek olunuyor.

Ganioğlu Beko tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Salgın hastalıkları önlemek için sorumluluk duyuruyoruz ve şehrimizde 3 noktaya yerleştirdiğimiz dezenfekte noktaları ile bulaşıcı hastalıklara karşı risk alma önlem al diyoruz ve Ganioğlu Beko olarak halka hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz”
 

Haber: Fatma Alkan

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