Dezenfekte noktalarıyla vatandaşa destek

Şehrin 3 noktasına kurulan ‘Dezenfekte Noktası İle’ koronavirüse karşı önlem alarak vatandaşlara destek olunuyor.
Ganioğlu Beko tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Salgın hastalıkları önlemek için sorumluluk duyuruyoruz ve şehrimizde 3 noktaya yerleştirdiğimiz dezenfekte noktaları ile bulaşıcı hastalıklara karşı risk alma önlem al diyoruz ve Ganioğlu Beko olarak halka hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz”
Ganioğlu Beko tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Salgın hastalıkları önlemek için sorumluluk duyuruyoruz ve şehrimizde 3 noktaya yerleştirdiğimiz dezenfekte noktaları ile bulaşıcı hastalıklara karşı risk alma önlem al diyoruz ve Ganioğlu Beko olarak halka hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz”
Haber: Fatma Alkan