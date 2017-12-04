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Dikkat! Kar geliyor!

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre yarın kentimiz ve ilçelerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışla birlikte sıcaklık eksi derecelere gerileyecek.

Dikkat! Kar geliyor!

Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte bol bol yüzünü gösteren güneş, içerisinde bulunduğumuz hafta boyunca  daha az ortaya çıkacak.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre soğuk ve yağışlı hava, yarından itibaren kentimizi etkisi altına alacak. Bugün 12 dereceye kadar çıkan sıcaklık değerleri yarından itibaren kademeli olarak düşecek. Yarın 0-8 arasında olacağı tahmin edilen sıcaklık değerleri çarşamba günü eksi 2-2, perşembe eksi 5-0, Cuma günü ise eksi 6-2 olacak.

Uzmanlar, yarın sabah saatlerinden itibaren yağışın yağmurla başlayacağı akşam saatlerinde ise kara dönüşeceği uyarısında bulundu. Çarşamba günü ise tüm gün kar var. Kar yağışı perşembe gününden itibaren yerini çok bulutlu havaya bırakacak.

 Haber: Ramazan KARAKUŞ/Furkan Yılmaz
 

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