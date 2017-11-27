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DİKKAT! KAYSERİ’DE SU KESİNTİSİ

KASKİ Genel Müdürlüğü’nce, yarın Hürriyet ve Yeniköy mahallelerinin belirli kısımlarında su kesintisi yapılacağı belirtildi. 

DİKKAT! KAYSERİ’DE SU KESİNTİSİ

Su kesintisinin, yarın sabah saat 08.00’da başlayıp,  saat 17.00’a kadar devam edeceğini kaydeden KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “Altınoluk ve Yeniköy  mahallelerinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu borularının, yeni döşenen hatların işletmeye alınabilmesi için, bağlantı çalışması yapılacağından söz konusu mahallelerde kısmi su kesintisi olacaktır.” dedi. 



Batukan; bu bölgelerde ikamet eden vatandaşların su kesintisinden daha az etkilenmeleri için gerekli tedbirleri önceden almaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kurum Haberi

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