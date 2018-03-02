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“Dinç” gönüllü

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatının zaferle sonuçlanması için Yahyalılı Ali Ramazan Dinç Hoca askerlik şubesine giderek gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

“Dinç” gönüllü
Vaaz ve nasihatlarında sürekli olarak kahraman ordumuza muzafferiyetler dileyen Kayseri’de tanınmış ilim ve tasavvuf erbabından Yahyalılı Ali Ramazan Dinç Hoca,  Yahyalı Askerlik Şubesi’ne gidip Afrin için gönüllü olarak askerlik başvurusunda bulundu.

Yapılan mücadelenin önemine dikkat çeken 63 yaşındaki Ali Ramazan Dinç’in gönüllü olarak Afrin’deki Mehmetçiğe destek vermek amacıyla askere gitme talebi büyük yankı uyandırdı.

Kurum Haberi
 
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