“Dinç” gönüllü

Vaaz ve nasihatlarında sürekli olarak kahraman ordumuza muzafferiyetler dileyen Kayseri’de tanınmış ilim ve tasavvuf erbabından Yahyalılı Ali Ramazan Dinç Hoca, Yahyalı Askerlik Şubesi’ne gidip Afrin için gönüllü olarak askerlik başvurusunda bulundu.



Yapılan mücadelenin önemine dikkat çeken 63 yaşındaki Ali Ramazan Dinç’in gönüllü olarak Afrin’deki Mehmetçiğe destek vermek amacıyla askere gitme talebi büyük yankı uyandırdı.



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