Dinozorlar çağı bilim merkezinde

Kayseri Bilim Merkezi, “Marsla Yüz Yüze” sergisinin ardından önemli bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya başladı. Bilim Merkezi, “Devr-i Dinozor” sergisiyle ziyaretçilerini dinozorlar çağına uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Bilim Merkezi’ndeki macera dolu bu yolculukta dinozorlar ve yaşadıkları çağlar hakkında bilgi sunuluyor.



Bu özel serginin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik öğrencilerle birlikte yaptı. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada Bilim Merkezi’ne Kayseri ve bölgesinden büyük bir ilgi olduğunu belirten Başkan Çelik, serginin açılışına Yozgat’tan öğrencilerin de katıldığını söyledi. Devr-i Dinozor sergisinin ilgi çekici pek çok bölümden oluştuğunu ifade eden Başkan Çelik, “Öğrencilerimiz, interaktif sergi alanımızda gözlükleri taktıkları anda sanal gerçeklik ortamında dinozorlar dönemine ait yaşamı da öğrenmiş olacaklar. Buradan tüm öğrencilerimizden, tüm gençlerimizden anne ve babalarının elinden tutarak buraya getirmelerini istiyorum. 6 ay boyunca açık kalacak olan dinozor sergisini görmeye ve diğer sergi alanlarıyla bilimi öğrenmeye davet ediyorum. Bu tip müzeler yaşayan müzeler. Sabit sergi alanlarının yanı sıra geçici sergi alanları da bulunuyor. Daha önce burada Mars ile alakalı bir sergi vardı. Şimdi onun yerine dinozor sergisini açtık. Bunların yanı sıra kalıcı olarak dört sergi daha açacağız” dedi.





Çocuklara 23 Nisan armağanı

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, açılışta bir de müjde verdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Bilim Merkezi’nin açık olacağını ve ücretsiz ziyaret edilebileceğini ifade eden Başkan Çelik, 23 Nisan’a özel farklı etkinlikler de yapılacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sergiyi açtıktan sonra öğrencilerle birlikte gezdi ve onlarla yakından ilgilendi. Üç farklı jeolojik dönemde yaşayan 16 farklı dinozoru ve bunlara ait çeşitli fosilleri görme ve inceleme imkânı sağlayan sergi 6 ay boyunca Kayseri Bilim Merkezi’nde açık kalacak. Sergide aynı zamanda 3 boyutlu dinozor dünyasında yolculuk yapma ve sergi içinde bulunan kazı alanında bir arkeolog gibi kazı yapma imkanı da sunuluyor. Dinozorların birebir replikalarının özel efektler ve bitki örtüsünü içeren dekorlarla ziyaretçilere sunulduğu sergide farklı interaktif etkinlikler de yer alıyor.

İHA

