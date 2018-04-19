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Diriliş Ertuğrul ekibi Kayseri’ye geliyor

TEKDEN Film’in yapımcılığını üstlendiği, TRT 1’de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin ekibi bu akşam Kayserililerle buluşacak.

Diriliş Ertuğrul ekibi Kayseri’ye geliyor

TEKDEN Koleji tarafından Zeytindalı Harekatı’na destek için “Afrin’de bir kalem de sen ol” adlı türkü şöleni gerçekleştirilecek. Bu akşam saat 19.30’da Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan etkinliğe izlenme rekorları kıran “Diriliş Ertuğrul” dizi ekibi de katılacak.
Giriş ücretli olup etkinlikten elde edilecek gelir Afrin’e aktarılacak.
Kayseri Gündem
 
 

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