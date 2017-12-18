Diriliş Ocakları 17 Aralık şehitlerini andı

Diriliş Ocakları Derneği üyeleri, olay günü patlamanın olduğu saatte Komandolar Durağına giderek önce Mevlid okuttu, daha sonra ise şehit yakınları ve gaziler ile görüştüler.Hunat Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması yapan dernek üyeleri, bu tür saldırılarla Türk milletinin yıldırılamayacağını belirttiler.







Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Derici buradaki açıklamasında şunları söyledi: “Tarih boyunca özgürlükleriyle özdeşleşen bir milletiz. Esaret, boyunduruk altında yaşamadık, yaşamayacağız. Ey şehidim! Biliniz ki emanetleriniz emanetimizdir. Biliyoruz ki bu vatanın, bu milletin yerin üstünde olduğu kadar yerin altında da sahipleri vardır. Biliniz ki nöbet sırası bizdedir. Vatan için ölmekse kaderimiz, biz bu kaderin ellerinden öperiz. Hakkınızı helal edin. Sizleri unutmadık, unutmayacağız.”

Dernek üyelerinin düzenlediği program Kartal Şehitliği’nde okutulan Kuran-ı Kerim’in ardından sona erdi.

Kurum Haberi

