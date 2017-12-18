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Diriliş Ocakları 17 Aralık şehitlerini andı

Diriliş Ocakları Derneği, 17 Aralık patlamasının yıldönümünde olayın yaşandığı Komandolar Durağına giderek, şehit olan 15 askerimizi andı.

Diriliş Ocakları 17 Aralık şehitlerini andı

Diriliş Ocakları Derneği üyeleri, olay günü patlamanın olduğu saatte Komandolar Durağına giderek  önce Mevlid okuttu, daha sonra ise şehit  yakınları ve gaziler ile görüştüler.Hunat Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması yapan dernek üyeleri, bu tür saldırılarla Türk milletinin yıldırılamayacağını belirttiler.



Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Derici buradaki açıklamasında şunları söyledi: “Tarih boyunca özgürlükleriyle özdeşleşen bir milletiz. Esaret, boyunduruk altında yaşamadık, yaşamayacağız. Ey şehidim! Biliniz ki emanetleriniz emanetimizdir. Biliyoruz ki bu vatanın, bu milletin yerin üstünde olduğu kadar yerin altında da sahipleri vardır. Biliniz ki nöbet sırası bizdedir. Vatan için ölmekse kaderimiz, biz bu kaderin ellerinden öperiz. Hakkınızı helal edin. Sizleri unutmadık, unutmayacağız.”
Dernek üyelerinin düzenlediği program Kartal Şehitliği’nde okutulan Kuran-ı Kerim’in ardından sona erdi.
Kurum Haberi
 

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17 ARALIKşehitPatlamaGazi
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Kemal Özcan 3 ay önce

Allah razı olsun inşAllah iyi niyetlidirler. Her önemli günde meydandalar. Biraz şüpheli ve sert bir yapı gibi geldi. İnşAllah niyetleri iyidir

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